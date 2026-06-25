Δολοφονία Λεβεντάκη: Η 45χρονη είχε πάρει 50.000 ευρώ από πώληση περιουσιακού στοιχείου – Τι βρέθηκε στο κοντέινερ του δράστη

Η αστυνομία εξετάζει τα πιθανά οικονομικά κίνητρα της δολοφονίας, καθώς τα χρήματα που προοριζόταν για τους άρρωστους γονείς της, δεν έφθασαν ποτέ σε αυτούς.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, με την αστυνομία να εστιάζει πλέον στα οικονομικά στοιχεία που προηγήθηκαν του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπη «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η 45χρονη είχε αποκτήσει πρόσφατα 50.000 ευρώ, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με το κίνητρο του δράστη. Όπως μετέδωσε η εκπομπή, η γυναίκα φέρεται να είχε λάβει το ποσό, από την πώληση περιουσιακού στοιχείου. Σκοπός της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν να διαθέσει όλο ή μέρος των χρημάτων στους ηλικιωμένους γονείς της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και καθημερινότητας.

Ωστόσο, οι συγγενείς της επιβεβαίωσαν, ότι δεν είχε προλάβει να τους παραδώσει κανένα ποσό. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά μέσα στο κοντέινερ του 43χρονου δράστη, το οποίο βρίσκεται στο χωράφι, όπου είχε θαφτεί η Σταυρούλα Λεβεντάκη. Συγκεκριμένα, στο εσωτερικό του κοντέινερ βρέθηκαν 5.000 ευρώ σε ένα σημείο και ακόμη 9.135 ευρώ σε άλλο, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών για πιθανή σύνδεση των χρημάτων με τη δολοφονία.

Οι διωκτικές αρχές αμφισβητώντας τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου, ότι διατηρούσε παράνομη σχέση με το θύμα, εξετάζουν τρία πιθανά σενάρια. Το πρώτο αφορά το ενδεχόμενο ο δράστης να έκλεψε τα χρήματα πριν ή μετά τη δολοφονία. Το δεύτερο, να είχε δανειστεί από τη Σταυρούλα και να αδυνατούσε να επιστρέψει τα χρήματα. Το τρίτο, να την είχε πείσει με κάποιο τρόπο να του τα παραχωρήσει οικειοθελώς.

Τα δραματικά τελευταία λεπτά

Η νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6), αποκάλυψε ότι η αιτία θανάτου της 45χρονης ήταν οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τα τραύματα προκλήθηκαν από χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, φέρεται να καταφέρθηκαν με ξύλινο κούτσουρο από τον 43χρονο κατηγορούμενο.

Δύο επιφανειακά τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκαν στο στήθος της, χωρίς ωστόσο να σχετίζονται με τον θάνατό της. Η φρίκη του εγκλήματος αποτυπώνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία.

Σε κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού, η Σταυρούλα Λεβεντάκη φαίνεται λίγα λεπτά πριν χάσει τη ζωή της. Η γυναίκα περπατά ήρεμα προς το σπίτι του 43χρονου, κρατώντας σακούλες στα χέρια, χωρίς να υποψιάζεται ότι επρόκειτο να βρεθεί αντιμέτωπη με τον θάνατο.