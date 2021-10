«Φουντώνουν» οι φήμες για την υγεία του Ερντογάν – Έτοιμος να… κοιμηθεί σε συνέντευξη Τύπου

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, τη στιγμή που δημοσιογράφος κάνει την ερώτησή του προς τους δύο ηγέτες, ο τούρκος πρόεδρος κλείνει τα μάτια του και στιγμιαία φαίνεται να… χάνεται στην αγκαλιά του Μορφέα.

Το εν λόγω βίντεο ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο αυτοεξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, ο οποίος έγραψε πως η εικόνα του Τούρκου προέδρου στην Αγκόλα, αποτελεί «πιθανή ένδειξη για την άρρωστη υγεία του».

Παράλληλα, συμπληρώνει πως ο Ερντογάν «καθάρισε και τη μύτη του μπροστά στις κάμερες και στους δημοσιογράφους».

#Turkey's President #Erdogan dozed off during a joint presser with his host #Angola President João Lourenço, a possible indication to his ailing health. This has become a pattern.

He also picked up his nose 👃in front of cameras and guests.

