Φυλακή επισύρουν τα… κατά Πούτιν «fake news» για τον πόλεμο – «Διαγράφονται» οι λέξεις «πόλεμος» και «εισβολή»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπέγραψε το νομοσχέδιο με το οποίο θα επιβάλλονται στο εξής βαριές ποινές φυλάκισης σε όποιον δημοσιοποιεί «ψευδείς πληροφορίες» για τον στρατό, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το κείμενο αυτό, που εγκρίθηκε νωρίτερα από το κοινοβούλιο, προβλέπει επίσης ποινές κάθειρξης για όποιον ζητά να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία.

Οι ποινές που προβλέπονται μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 15 χρόνια για όποιον διαδίδει «ψευδείς πληροφορίες», οι οποίες έχουν «σοβαρές συνέπειες» για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Ο νόμος στοχεύει και τους απλούς πολίτες και όχι μόνο τους δημοσιογράφους ή άλλους επαγγελματίες της ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσαν οι New York Times, ο εν λόγω νόμος θα τεθεί σε ισχύ το Σάββατο. Πλέον, ποινικό αδίκημα συνιστά ακόμη και το να αποκαλεί κάποιος τον πόλεμο… «πόλεμο» -το Κρεμλίνο λέει ότι πρόκειται για «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» – στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε ένα άρθρο ειδήσεων ή εκπομπή.

Οι ανακοινώσεις ότι ο νόμος βρισκόταν στα σκαριά ώθησαν κάποια ρωσικά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης να κλείσουν τις τελευταίες ημέρες και ακολούθησαν περισσότερα την Παρασκευή.

Επιπλέον, η κυβέρνηση απέκλεισε την πρόσβαση εντός της Ρωσίας στους ιστότοπους μεγάλων ρωσόφωνων ΜΜΕ, που εδρεύουν εκτός της χώρας, καθώς και στο Facebook.

Ακόμη και η τελευταία μεγάλη ανεξάρτητη εφημερίδα της Ρωσίας, η Novaya Gazeta, έγραψε στο Twitter ότι διαγράφει το πολεμικό της περιεχόμενο.

Αναφορικά με την εισβολή στην Ουκρανία, οι ρωσικές αρχές έχουν απαγορεύσει στα μέσα ενημέρωσης να χρησιμοποιούν άλλες πληροφορίες πλην των επίσημων ανακοινώσεων. Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν λέξεις όπως «πόλεμος» και «εισβολή»…

⚡️Booking stopped working in #Russia. Accommodation facilities on the territory of the Russian Federation also disappeared from the service. pic.twitter.com/HxQEZz3Xi7 — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

❗️ Twitter has been completely blocked in #Russia, according to the RKN Dump Check project. pic.twitter.com/PHbesOraT8 — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Το BBC ανέστειλε τη λειτουργία του στη Ρωσία

Το BBC ανακοίνωσε ότι απέσυρε τους δημοσιογράφους του από τη Ρωσία και ότι ανέστειλε προσωρινά τις ειδησεογραφικές δραστηριότητές του εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς αξιολογεί τις επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας που υιοθέτησαν οι ρωσικές αρχές.

«Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι πρωταρχικής σημασίας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να τους εκθέσουμε στον κίνδυνο ποινικής δίωξης, απλώς και μόνο επειδή κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, σε ανακοίνωσή του.

«Θα ήθελα να επαινέσω όλους αυτούς, για τη γενναιότητα, την αποφασιστικότητα και τον επαγγελματισμό τους», προσέθεσε.