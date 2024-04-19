Γ’Εθνική-4ος όμιλος | Οι διαιτητές της 32ης αγωνιστικής

Ορισμοί διαιτητών
Οι διαιτητές της 32ης αγωνιστικής για τον 4ο ομιλο της Γ’Εθνικης κατηγοριας που θα διεξαχθει το Σαββατο 20/4
20/4/2024 14:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ) ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΥΠΑΤΟΥ ΑΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΚΟΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
20/4/2024 16:00 ΔΗΜ.ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
(ΑΘΗΝΩΝ) ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΗΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
20/4/2024 16:00 ΓΗΠ.”Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ” ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΘΗΝΩΝ) ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
20/4/2024 16:00 ΔΓ ΝΙΚΑΙΑΣ(ΠΡΟΟΔΕΥΤ) (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
20/4/2024 16:00 ΓΗΠ.ΠΟΔ.¨ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ¨ΧΑΪΔΑΡΙ
(ΑΘΗΝΩΝ) ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
20/4/2024 16:00 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
20/4/2024 16:00 ΓΗΠ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ (ΑΘΗΝΩΝ) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΠΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΒΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
20/4/2024 16:00 ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΑΛΜΥΡΟΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΛΑΣΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
20/4/2024 16:00 Π.Ο.ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ Π.Ο. ΑΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ “
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