Γιορτές Ρόκκας 2022 – Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Γιορτές Ρόκκας 2022

25 Ιουλίου – 12 Αυγούστου

Γιορτές Ρόκκας 2022: Φωτίζοντας το αύριο

Με πάνω από 200 συμμετέχοντες στα εργαστήρια, εκατοντάδες εθελοντές και περισσότερους από 7.000 επισκέπτες στα δύο χωριά της Κισάμου, τη Ρόκκα και την Κερά, που γέμισαν την ευρύτερη περιοχή με τη ζωντάνια της δημιουργικότητας, οι Γιορτές Ρόκκας ολοκληρώθηκαν για φέτος πιο ώριμες και συναρπαστικές από ποτέ.

Οι “χειροποίητες” Γιορτές, που γεννήθηκαν σαν όραμα, υλοποιούνται κάθε χρόνο απ΄το 2013 από τους κατοίκους των δύο χωριών που έβλεπαν τον τόπο τους να αδειάζει από ζωή. Η διοργάνωση έχει εξελιχθεί πλέον σε ένα πολιτιστικό γεγονός- σταθμό για τα καλοκαίρια στην Κρήτη, και όχι άδικα.

Στις φετινές Γιορτές Ρόκκας, η παραδοσιακή μουσική, τα ποικίλα εργαστήρια (origami, χορού, φωτογραφίας, λιθοξοΐας), μία εκρηκτική βραδιά λαϊκής μουσικής με την Ελένη Τσαλιγοπούλου αλλά και η πολυαναμενόμενη τελετή λήξης στο φως της Πανσελήνου, συναντήθηκαν με τις μοναδικές εικαστικές εγκαταστάσεις της πολυβραβευμένης, διεθνούς φήμης Shizuka Hariu σε συνεργασία με ντόπιους καλλιτέχνες και

δημιούργησαν ένα κολάζ πολιτισμού, τεχνών, ιστορίας και παράδοσης που θα μείνει αξέχαστο σε όσους βρέθηκαν στη διοργάνωση.

Τελευταία πράξη, η τελετή λήξης, τη βραδιά της αυγουστιάτικης πανσελήνου. Ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται από πολύ νωρίς, πριν δύσει ο ήλιος, και να σχηματίζει ουρές για να θαυμάσει την κεντρική σκηνή με τη μαγευτική σκηνογραφία της Shizuka Hariu και να βγάλει φωτογραφίες το υπέροχο θέαμα.

Μόλις βγήκε το φεγγάρι ξεδιπλώθηκε όλη η ομορφιά της σκηνής, που κατασκευάστηκε ακριβώς για να συνομιλεί με την πανσέληνο αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο της Κισσάμου. Ταυτόχρονα, φωτίστηκε για πρώτη φορά ολόκληρος ο λόφος Τρουλί και τα γύρω βουνά, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα.

Πρώτος ανέβηκε στη σκηνή ο νεαρός μουσικός από την Κρήτη Γιάννης Μαγειρόπουλος, για ένα σόλο για βιολί σε έργα Θεοδωράκη και Παγκανίνι που εντυπωσίασε τους θεατές με την δεξιοτεχνία του και κέρδισε το ζεστό τους χειροκρότημα.

Στη συνέχεια, η Ευανθία Ρεμπούτσικα με την μπάντα της, ξεμύτισαν μέσα από τον κόσμο, δίνοντας με τα κρουστά τους και το βιολί της το ρυθμό για την ξεχωριστή βραδιά που ακολούθησε. Οι μουσικές που ενώνουν ανατολή και δύση και οι αγαπημένες μελωδίες της συνθέτριας αντήχησαν στον λόφο, δένοντας υπέροχα με την σκηνογραφία και το φωτισμένο τοπίο, δημιουργώντας μια μοναδική στιγμή στο χρόνο.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ήταν η πρώτη καλλιτέχνης που είχε εμπιστευτεί τις Γιορτές Ρόκκας την πρώτη τους χρονιά το 2013, και η επιστροφή της στη διοργάνωση στην πιο ώριμη εποχή της σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός καινούργιου κύκλου εξωστρέφειας και πολιτισμού, στην μετά- COVID εποχή, με τις Γιορτές Ρόκκας να έχουν πια εγκαθιδρυθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα πολιτισμού της Κρήτης.

Έτσι, με το βλέμμα στραμμένο ήδη στην επόμενη διοργάνωση, οι Γιορτές Ρόκκας συνεχίζουν να σχεδιάζουν και να ονειρεύονται για το μέλλον, και ανανεώνουν το ραντεβού μας για το καλοκαίρι του 2023, που σηματοδοτεί 10 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση των Γιορτών το 2013.

Γιατί στις Γιορτές Ρόκκας, σε δύο εβδομάδες μαζεύεται τόσο φως που φτάνει να φωτίσει ολόκληρο χειμώνα.

