Γλυπτά Παρθενώνα: Η Αυστρία επιστρέφει δύο μεγάλα θραύσματα στην Ελλάδα

Την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Αυστριακού ομολόγου, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, σχετικά με θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στη Βιέννη, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Σε κοινές δηλώσεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας μετά τη συνάντησή τους στη Βιέννη, ο Νίκος Δένδiας επισήμανε πως πρόκειται για δύο αρκετά μεγάλα θραύσματα που βρίσκονται στη Βιέννη, το ένα 25 εκατοστών και το άλλο 65 εκατοστών.

Αllow me to express my deep satisfaction for the announcement having to do with the Parthenon fragments, the two fragments here in Vienna. This for us is of huge importance (statements following meeting with MFA of Austria @a_schallenberg). pic.twitter.com/VtgAwqokFj

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 2, 2023