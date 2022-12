«Goblin Mode»: Η λέξη της χρονιάς για το λεξικό της Οξφόρδης – Τι σημαίνει

Πρόκειται για την πρώτη λέξη της χρονιάς που ψηφίζεται από το κοινό και δεν την επιλέγουν οι γλωσσολόγοι της Οξφόρδης, την οποία επέλεξαν μεταξύ τριών επιλογών για το 2022. Το «goblin mode» κέρδισε με το συντριπτικό ποσοστό 93%, συγκεντρώνοντας 318.956 ψήφους.

Οι άλλες δύο επιλογές ήταν η λέξη «metaverse», που συγκέντρωσε 14.484 ψήφους, και η φράση «#IStandWith» που συγκέντρωσε 8.639 ψήφους. Σαφώς και αυτές οι λέξεις θα μπορούσαν να κερδίσουν τον τίτλο της «λέξης της χρονιάς», μετά το λανσάρισμα του Meta από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ αλλά και το κύμα συμπαράστασης που εκφράζει ο κόσμος μέσω social media στα θύματα διαφόρων περιστατικών και όχι μόνο.

The ‘goblin community’ has spoken!

We’re pleased to announce goblin mode as the #OxfordWOTY 2022.

Read more about this year’s winning choice here #TeamGoblinMode: https://t.co/NmC2UYau3U pic.twitter.com/yqQ9eIlIeQ

— Oxford University Press (@OxUniPress) December 5, 2022