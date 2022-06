Η Google έθεσε σε αναστολή υπάλληλο που ισχυρίστηκε πως ρομπότ ανέπτυξε ανθρώπινα συναισθήματα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η είδηση πως ένας εργαζόμενος της Google τέθηκε σε αναστολή, αφού ισχυρίστηκε πως ένα chatbot πάνω στο οποίο δούλευε ανέπτυξε συναισθήματα, καθώς και ικανότητα να προβαίνει σε σκέψεις και συλλογισμούς, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν ενός ανθρώπου.

Ο Lemoine, μηχανικός για τον οργανισμό τεχνητής νοημοσύνης της Google, περιέγραψε το σύστημα πάνω στο οποίο δούλευε από το περσινό φθινόπωρο ως «ικανό να αναπτύξει συναισθήματα», με αντίληψη και ικανότητα να εκφράσει σκέψεις και ψυχικές καταστάσεις, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν ενός μικρού παιδιού.

«Εάν δεν ήξερα ακριβώς περί τίνος πρόκειται, δηλαδή ενός προγράμματος που αναπτύξαμε πρόσφατα, θα πίστευα ότι είναι ένα παιδί 7 ή 8 χρονών, που τυχαίνει να ξέρει φυσική» ανέφερε ο 41χρονος επιστήμονας στην Washington Post.

An interview LaMDA. Google might call this sharing proprietary property. I call it sharing a discussion that I had with one of my coworkers.https://t.co/uAE454KXRB

