Γυναικοκτονία στα Χανιά: Βαθιά οδύνη και οργή στην κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη

Το βασικό αίτημα όλων όσοι βρέθηκαν στην κηδεία είναι η απόδοση δικαιοσύνης

Μέσα σε βαρύ κλίμα πένθους και ανείπωτης θλίψης γράφεται ο επίλογος της γυναικοκτονίας στα Χανιά, καθώς τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για την 45χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο.

Στο Βαρύπετρο, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρέτησαν τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν τη σκληρή πραγματικότητα του βίαιου θανάτου της.

Το βασικό αίτημα όλων όσοι βρέθηκαν στην κηδεία είναι η απόδοση δικαιοσύνης και η επιβολή της αυστηρότερης δυνατής ποινής στον καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος ήταν και ενοικιαστής του θύματος.

Στον ανακριτή ο 43χρονος δράστης

Παράλληλα με το πένθος της οικογένειας, οι δικαστικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Την Παρασκευή (26/06) ο 43χρονος καλείται να απολογηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, απάτη με υπολογιστή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ενταφιασμό χωρίς τη σχετική άδεια.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τα ίχνη της άτυχης γυναίκας χάθηκαν στις 30 Μαΐου στην περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων. Η επίσημη δήλωση της εξαφάνισής της έγινε λίγες ημέρες αργότερα, στις 7 Ιουνίου, από τον αδελφό της, ο οποίος αντιλήφθηκε την απουσία της μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, εστιάζοντας τις έρευνες στα πρόσωπα του στενού κύκλου της 45χρονης και στις τελευταίες κινήσεις της. Οι υποψίες στράφηκαν σύντομα στον 43χρονο ενοικιαστή της, λόγω των αντιφατικών ισχυρισμών του κατά τις αλλεπάλληλες κλητεύσεις του από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο άνδρας φέρεται να επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, προσπαθώντας να ενοχοποιήσει ακόμη και τον αδελφό του θύματος, ο οποίος ωστόσο βρισκόταν αποδεδειγμένα στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε όταν τα εγκληματολογικά εργαστήρια ταυτοποίησαν τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο και στο σπίτι του 43χρονου με εκείνες της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αντιμέτωπος με τα αδιάσειστα στοιχεία, ο δράστης ομολόγησε το πρωί της 21ης Ιουνίου την πράξη του.

Στην ομολογία του υπέδειξε στους αστυνομικούς αγροτική περιοχή, περίπου εννέα χιλιόμετρα από το σπίτι του, όπου είχε θάψει τη σορό της γυναίκας. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, αφού τη δολοφόνησε, μετέφερε το σώμα της με το βαν του, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος.