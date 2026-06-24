ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Εγκαίνια, αύριο Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 18.30 στον Άγιο Ρόκκο, της έκθεσης του Τάκη Γιαννούσα.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εγκαινιάζεται αύριο Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 18.30 στον Άγιο Ρόκκο η έκθεση «Τα παιά ἐπῆγαν περίατο: Το πολυσύμπαν του Τάκη Γιαννούσα». Η έκθεση, σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυροπούλου με τη συνεργασία του Γιάννη Παλαβού,

εντάσσεται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 10.00 μέχρι τις 13.00 και από τις 19.00 μέχρι τις 22.00.

«Τα παιά ἐπῆγαν περίατο: Το πολυσύμπαν του Τάκη Γιαννούσα»

Έκθεση έργων του αυτοδίδακτου λαϊκού ζωγράφου Τάκη Γιαννούσα(1923-2010)

Η έκθεση παρουσιάζει έργα του αυτοδίδακτου λαϊκού ζωγράφου Τάκη Γιαννούσα από το Βελβεντό Κοζάνης, ενός δημιουργού που ανέπτυξε ένα εντελώς προσωπικό εικαστικό σύμπαν, όπου οι μνήμες της υπαίθρου, η καθημερινή ζωή,

η ιστορία, η θρησκευτική φαντασία και τα βιώματα της Κατοχής και του Εμφυλίου συνυπάρχουν σε πυκνές, πολύχρωμες συνθέσεις. Μέσα από περισσότερα από είκοσι έργα, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά εκτός Βελβεντού, το κοινό θα γνωρίσει μια ξεχωριστή περίπτωση της νεοελληνικής λαϊκής τέχνης και ένα ιδιαίτερο εικαστικό αρχείο της ελληνικής επαρχίας του 20ού αιώνα.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης
Συν-διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
Σε συνεργασία: Μορφωτικός Όμιλος Βελβεντού

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εντοπίστηκαν έξι φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στο...

0
Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν -57-...

Γυναικοκτονία στα Χανιά: Βαθιά οδύνη και οργή...

0
Το βασικό αίτημα όλων όσοι βρέθηκαν στην κηδεία είναι...

Εντοπίστηκαν έξι φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στο...

0
Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν -57-...

Γυναικοκτονία στα Χανιά: Βαθιά οδύνη και οργή...

0
Το βασικό αίτημα όλων όσοι βρέθηκαν στην κηδεία είναι...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση WARSAW FOOD EXPO 2026 στη Βαρσοβία
Επόμενο άρθρο
Γυναικοκτονία στα Χανιά: Βαθιά οδύνη και οργή στην κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εντοπίστηκαν έξι φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν -57-...

Γυναικοκτονία στα Χανιά: Βαθιά οδύνη και οργή στην κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το βασικό αίτημα όλων όσοι βρέθηκαν στην κηδεία είναι...

Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση WARSAW FOOD EXPO 2026 στη Βαρσοβία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με θετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης...

Hράκλειο : Η προτομή του Νίκου Ξυλούρη ξανά στη βάση της στην πλατεία Κύπρου στην Όαση

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: «Όλοι θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη, αγάπη και τιμή...