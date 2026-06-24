Χανιά:Εγκαίνια, αύριο Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 18.30 στον Άγιο Ρόκκο, της έκθεσης του Τάκη Γιαννούσα.

Εγκαινιάζεται αύριο Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 18.30 στον Άγιο Ρόκκο η έκθεση «Τα παιά ἐπῆγαν περίατο: Το πολυσύμπαν του Τάκη Γιαννούσα». Η έκθεση, σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυροπούλου με τη συνεργασία του Γιάννη Παλαβού,

εντάσσεται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 10.00 μέχρι τις 13.00 και από τις 19.00 μέχρι τις 22.00.

«Τα παιά ἐπῆγαν περίατο: Το πολυσύμπαν του Τάκη Γιαννούσα»

Έκθεση έργων του αυτοδίδακτου λαϊκού ζωγράφου Τάκη Γιαννούσα(1923-2010)

Η έκθεση παρουσιάζει έργα του αυτοδίδακτου λαϊκού ζωγράφου Τάκη Γιαννούσα από το Βελβεντό Κοζάνης, ενός δημιουργού που ανέπτυξε ένα εντελώς προσωπικό εικαστικό σύμπαν, όπου οι μνήμες της υπαίθρου, η καθημερινή ζωή,

η ιστορία, η θρησκευτική φαντασία και τα βιώματα της Κατοχής και του Εμφυλίου συνυπάρχουν σε πυκνές, πολύχρωμες συνθέσεις. Μέσα από περισσότερα από είκοσι έργα, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά εκτός Βελβεντού, το κοινό θα γνωρίσει μια ξεχωριστή περίπτωση της νεοελληνικής λαϊκής τέχνης και ένα ιδιαίτερο εικαστικό αρχείο της ελληνικής επαρχίας του 20ού αιώνα.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

Συν-διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Σε συνεργασία: Μορφωτικός Όμιλος Βελβεντού