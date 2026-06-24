Η Περιφέρεια Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση WARSAW FOOD EXPO 2026 στη Βαρσοβία

Με θετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «Warsaw Food Expo 2026», μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις του αγροτοδιατροφικού κλάδου που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας από 9 έως 11 Ιουνίου 2026. H «Warsaw Food Expo» αποτελεί κορυφαίο σημείο συνάντησης για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πολωνική αγορά προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επαγγελματιών του χώρου.

Η Περιφέρεια Κρήτης, υλοποιώντας με συνέπεια την πολιτική εξωστρέφειας που εφαρμόζει, συμμετείχε δυναμικά με πέντε συνολικά συμμετοχές δίνοντας στους εκθέτες τη δυνατότητα να προβάλουν και να προωθήσουν τα εξαιρετικά προϊόντα παραγωγής τους στην Πολωνική αγορά. Η Πολωνία είναι μία ανερχόμενη οικονομία και το ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν επαγγελματίες του κλάδου του ελαιολάδου, των προϊόντων ελιάς καθώς και των φρέσκων και κατεψυγμένων αλιευμάτων οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να προωθήσουν τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους μέσα από συναντήσεις με επαγγελματίες του χώρου.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκε η Πρέσβειρα της Ελλάδας στην Πολωνία, Νίκη Καμπά, η οποία συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, συζήτησε μαζί τους τις προοπτικές διεύρυνσης της παρουσίας τους στην πολωνική αγορά και εξέφρασε τη στήριξή της στις προσπάθειες προώθησης των ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Πολωνίας.

Την Περιφέρεια Κρήτης υποστήριξε η Ελένη Μαλανδράκη, γεωπόνος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων.