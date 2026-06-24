Συλλήψεις για κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη αλλοδαπής για κλοπή και υπεξαίρεση

Συνελήφθη χθες (23.06.2026) πρωινές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, 22χρονη αλλοδαπή κατηγορούμενη για κλοπή και υπεξαίρεση.

Ειδικότερα σύμφωνα με καταγγελία 38χρονου αλλοδαπού ιδιοκτήτη επιχείρησης, η 22χρονη από το Μάρτιο 2026 έως και την 19.06.2026 αφαίρεσε σταδιακά από το ταμείο της εν λόγω επιχείρησης που εργαζόταν συνολικά το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ.

Επιπλέον χθες (23.06.2026) τα ξημερώματα η 22χρονη ενώ βρισκόταν άλλος εργαζόμενος στην επιχείρηση αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της βρέθηκε το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό (1.000 ευρώ) και κατασχέθηκε.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Σύλληψη αλλοδαπού για κλοπή

Συνελήφθη χθες (23.06.2026) το πρωί στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ρεθύμνου ανήλικος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή και 52χρονη αλλοδαπή για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου.

Ειδικότερα ο ανήλικος αφαίρεσε από δύο επιχειρήσεις, συσκευασίες με αλκοόλ και διάφορα αντικείμενα. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκαν όλα τα αφαιρεθέντα αντικείμενα τα οποία αποδόθηκαν στους κατόχους τους.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.