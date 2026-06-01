Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η μητέρα του 41χρονου τον ρώτησε «γιατί το έκανες» και κατέρρευσε – Οι καταγγελίες και ο μοιραίος καβγάς

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να ζήλευε πολύ την 39χρονη και να ήταν χειριστικός, ενώ το ζευγάρι συχνά καβγάδιζε έντονα, σύμφωνα με γείτονες.

Μια νέα γυναικοκτονία έχει συγκλονίσει από το πρωί της Δευτέρας (01.06.2026) την Καλαμάτα, με μία 39χρονη να πέφτει νεκρή από τα χέρια του συζύγου της έπειτα από καβγά που είχαν μέσα στο σπίτι τους.

Μία 39χρονη θύμα γυναικοκτονίας και καθ’ ομολογίαν δράστης ο σύζυγός της. Δύο παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών μένουν ορφανά από μητέρα, ενώ ο 41χρονος είναι πλέον αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για την άγρια δολοφονία της γυναίκας στην Καλαμάτα.

Η ώρα είναι λίγο μετά τις 1:45 τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, όταν γείτονες τους ζευγαριού, όπως ανέφεραν, άκουγαν φωνές από διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας και μία γυναίκα να φωνάζει σε βοήθεια. Η Αστυνομία Καλαμάτας δέχεται περισσότερες από δύο καταγγελίες ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στο διαμέρισμα και μέσα σε πέντε λεπτά οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο. Εκεί έρχονται αντιμέτωποι με μια σοκαριστική εικόνα.

Μια γυναίκα αιμόφυρτη στο πάτωμα, ένα μαχαίρι δίπλα της, τον σύζυγό της μέσα στα αίματα και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 6 και 10 ετών, στο διπλανό δωμάτιο. Ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης συνελήφθη από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Σοκαρισμένη είναι και η οικογένεια του 41χρονου. Η μητέρα του φέρεται να κατέρρευσε όταν έμαθε τι είχε συμβεί, ενώ μιλώντας στο newsit.gr ανέφερε πως πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα, είδε τον γιο της και τον ρώτησε: «Γιατί το έκανες;». Λίγο αργότερα κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη μετά τα όσα βίωσαν.

Ο 41χρονος και η 39χρονη φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα είχαν συχνούς καβγάδες, με γείτονές τους να αναφέρουν ότι άκουγαν συχνά φωνές και εντάσεις από το σπίτι τους. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από λίγες ημέρες ο 41χρονος φέρεται να είχε χτυπήσει τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια ενός ακόμη έντονου καβγά, με την ίδια να φωνάζει ότι θα καλέσει την Αστυνομία, κάτι που τελικά δεν έγινε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας φέρεται να την ζήλευε πολύ. Άτομα που τους γνώριζαν αναφέρουν πως ακόμη και όταν αναζητούσαν σπίτι για να αγοράσουν, εκείνος είχε έντονα ελεγκτική συμπεριφορά απέναντί της και δεν της επέτρεπε να εκφράζει τη γνώμη της.

Η 39χρονη μπορεί να έμενε τα τελευταία τρία χρόνια στη γειτονιά, ωστόσο δεν είχε έντονη κοινωνική παρουσία. Μία από τις μεγάλες της αγάπες ήταν ο χορός. Ο 41χρονος συνήθως μετέφερε τα παιδιά στις δραστηριότητές τους, ενώ αρκετές φορές πήγαινε να παραλάβει και τη σύζυγό του από τη σχολή χορού όπου παρακολουθούσε μαθήματα.

«Η 39χρονη ήταν πολύ καλή κοπέλα. Τη βλέπαμε συχνά με τον άντρα της. Εκείνος πολλές φορές είχε μια περίεργη συμπεριφορά, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Ήξερα ότι πήγαινε σε σχολή χορού και χόρευε. Της άρεσε πάρα πολύ», λέει στο newsit.gr πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον της γυναίκας.

