H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα

Πρόγραμμα περιοδειών

Ιούλιος 2025 – Ιούλιος 2026

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα περιοδειών σε όλη την ελληνική επικράτεια. Δεκαπέντε παραγωγές όπερας, μουσικού θεάτρου, οπερέτας, θεάματα για όλη την οικογένεια, μεικτά θεάματα, συναυλίες και μια σειρά εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων θα παρουσιαστούν σε πάνω από 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη ως τη Μακεδονία και από τα Ιωάννινα ως τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Συμπληρώνοντας τα 85 χρόνια λειτουργίας της, η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει τη διεύρυνση της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας σε όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τον εθνικό της χαρακτήρα, ως ένας εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού, από το οποίο επιχορηγείται διαχρονικά. Παράλληλα με τις παραστάσεις σε Αθήνα και Επίδαυρο, για τον επόμενο χρόνο η Εθνική Λυρική Σκηνή θα γνωρίσει το πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό της έργο στο μεγάλο κοινό της ελληνικής περιφέρειας προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τη λυρική τέχνη, τον χορό, το μουσικό θέατρο και τη μουσική.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Γιώργος Κουμεντάκης σημειώνει: «Είμαστε ευτυχείς που, χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, μπορούμε επιτέλους να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιοδειών σε όλη την Ελλάδα, κάτι που σχεδιάζουμε με μεγάλη προσήλωση τα τελευταία χρόνια.

Από το 2017 που ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση της ΕΛΣ, η παρουσίαση του έργου μας στην ελληνική περιφέρεια αποτελούσε εξίσου μεγάλη προτεραιότητα με τη διεθνή εξωστρέφεια του Οργανισμού, τις συνεργασίες με τα μεγάλα λυρικά θέατρα Ευρώπης και Αμερικής και τους παγκόσμιας φήμης καλλιτέχνες. Αξιολογώντας τις ανάγκες, τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες δημιουργήσαμε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αποτελείται από δεκαπέντε παραγωγές που έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να ταξιδέψουν και να παρουσιαστούν σε μικρούς και μεσαίους χώρους που δεν έχουν τις τεχνικές υποδομές μιας αίθουσας όπερας.

Με στόχο τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου προγράμματος και τη συνέπεια προς το κοινό της περιφέρειας, δημιουργήσαμε ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα που θα υποδεχτεί και θα συνδράμει στην παρουσίαση των παραγωγών μας για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους, καθώς και τους Δήμους, τις Περιφέρειες και το σύνολο των τοπικών αρχών, για την εξαιρετικά θερμή υποδοχή των προτάσεών μας.

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την ουσιαστική στήριξη και ενθάρρυνσή της και στο πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρόεδρο του ΙΣΝ Ανδρέα Δρακόπουλο –ο οποίος έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον για τις περιοδείες στην ελληνική περιφέρεια– και τους συνεργάτες του στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μας έδωσαν όλα τα απαραίτητα μέσα για να υλοποιήσουμε το τόσο σημαντικό και απαιτητικό αυτό σχέδιο».

Το πρόγραμμα περιοδειών –το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς– περιλαμβάνει σταθμούς σε Ανώγεια, Ιεράπετρα, Σητεία, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο, Καλαμάτα, Κοζάνη, Πάρο, Νάξο, Σύρο, Λευκάδα, Ναύπλιο, Σπάρτη, Άστρος, Τρίπολη, Ξυλόκαστρο, Πύλο, Αρχαία Ολυμπία, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Χίο, Κιάτο, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο, Γιαννιτσά, Βέροια, Σέρρες, Καβάλα, Κόνιτσα, Πρέβεζα, Άρτα, Δράμα, Δοξάτο, Χρυσούπολη, Ελευθερούπουλη, Θήβα, Πάτρα, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη κ.ά.

Επισημαίνεται ότι με τους Δήμους Ιωαννιτών, Καλαμάτας, Ρεθύμνης, Χανίων, Σητείας, Ιεράπετρας και Ανωγείων η ΕΛΣ έχει προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία, με στόχο τη μακροχρόνια συνεργασία και την παρουσίαση μεγάλου αριθμού παραγωγών.

Από την οπερέτα του Σακελλαρίδη Θέλω να δω τον Πάπα! έως τον Ριγολέττο του Βέρντι σε μορφή όπερας σκιών, από το Future Cargo και το Return of the Summer από το Μπαλέτο της ΕΛΣ έως τη Συμφωνία του Αθλητή και το Cine-pastiche, από τις παραστάσεις για όλη την οικογένεια Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει και Ιζαντόρα Ντακ έως μια σειρά ιδιαίτερων συναυλιών και εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, το πρόγραμμα περιοδειών της ΕΛΣ στην Ελλάδα θα προσφέρει στους θεατές μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και να γίνουν κοινωνοί της μεγάλης τέχνης της μουσικής, μέσα από τη λυρική τέχνη, τον χορό και το τραγούδι.

Όλες οι παραστάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» θα πραγματοποιηθούν με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος Ανδρέας Δρακόπουλος επισημαίνει: «H πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πολιτιστικά έργα για όλους αποτελεί για μας διαχρονικό ζητούμενο

. Μέσω της εξαιρετικής συνεργασίας μας με την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Γιώργο Κουμεντάκη, προσπαθούμε να αναζητήσουμε δημιουργικές λύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το πρόγραμμα περιοδειών που υποστηρίζουμε, με στόχο την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ, αποτελεί, σε έναν βαθμό, αναβίωση μιας από τις πρώτες μας συνεργασίες με τη Λυρική: την υποστήριξη μικρής κλίμακας παραγωγών που ταξίδεψαν στην ελληνική περιφέρεια κατά το διάστημα κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ώστε οι κάτοικοί της να γνωρίσουν από κοντά το πολυδιάστατο έργο της ΕΛΣ.

Σήμερα, δεκατρία χρόνια μετά, η πρωτοβουλία αυτή παραμένει εξίσου επίκαιρη και ουσιαστική, και πλέον διευρύνεται, ώστε να προσεγγίσει ακόμη περισσότερους ανθρώπους μέσα από ένα πλούσιο, ολοκληρωμένο και υψηλών προδιαγραφών πρόγραμμα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα βρει θερμή ανταπόκριση, μέσα από παραστάσεις που θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της χώρας – για να “ταξιδέψουν” με τη σειρά τους το κοινό σε κόσμους ονειρικούς και ανεξερεύνητους».

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

Χορός • Συμπαραγωγή Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το The Place (Λονδίνο)

Future Cargo

Μπαλέτο ΕΛΣ

Σκηνοθεσία, χορογραφία: Frauke Requardt & David Rosenberg

Σχεδιασμός: Hannah Clark

Σχεδιασμός ήχου & σύνθεση: Ben & Max Ringham • Σχεδιασμός φωτισμού: Malcolm Rippeth

Υπεύθυνη προβών (The Place): Valentina Formenti

Μουσικός: Jack Baker • Βοηθοί χορογράφων: Rachel Bowen, Δήμητρα Λαούδη (Μπαλέτο ΕΛΣ)

Οδηγός: Φλωριάν-Μιχάλης Παππάς / Έκτωρ Μπολλάνο • Φωνή οδηγού: Γιάννης Τσεμπερλίδης • Άλιεν: Ελευθερία Στάμου, Στέφανο Πιετραγκάλλα, Γιώργος Χατζόπουλος / Μάνες Αλμπέρντι, Μαρίτα Νικολίτσα, Κάιτο Τακαχάσι / Έλτον Ντιμρότσι, Αρετή Νότη, Ζωή Σχοινοπλοκάκη

Tο Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ταξιδεύει στην Ελλάδα με την παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας των Frauke Requardt & David Rosenberg Future Cargo, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα φουτουριστικό φορτηγό. Το Future Cargo προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη όσο και απολύτως προσωπική εμπειρία ενός μεγάλης κλίμακας χορευτικού θεάματος.

Η παράσταση πραγματοποιείται σε ένα φορτηγό μήκους δεκαπέντε μέτρων, το οποίο μοιάζει να κουβαλάει ένα μυστηριώδες φορτίο. Όταν τα ρολά του κοντέινερ σηκώνονται, αποκαλύπτεται η ιδιόμορφη σκηνή – ένα διάφανο παράθυρο από πολυανθρακικό πλαστικό που επιτρέπει στο κοινό να βλέπει όσα συμβαίνουν εντός του κοντέινερ.

Τέσσερις χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ χορεύουν πάνω σε έναν κινούμενο ιμάντα, παρουσιάζοντας μια συναρπαστική κινησιολογική γλώσσα, η οποία διερευνά την έννοια της δράσης σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο χώρο.

Οι θεατές λαμβάνουν ένα σετ ακουστικών, για να βιώσουν με έναν μοναδικό τρόπο όχι μόνο την εμβυθιστική μουσική της παράστασης, αλλά και την εμπειρία της δράσης που λαμβάνει χώρα εντός του κοντέινερ. Το ιδιαίτερο θέαμα αποτελεί τη συναρπαστική συνομιλία μιας σουρεαλιστικής πραγματικότητας με στοιχεία της καθημερινότητας.

Η παράσταση απευθύνεται τόσο στους φίλους του χορού κάθε ηλικίας όσο και στο κοινό που αναζητά νέες βιωματικές εμπειρίες μέσα από την τέχνη.

Η περιοδεία της παραγωγής ξεκίνησε από τις Κυκλάδες (Πάρος – 4/7, Νάξος – 6/7, Σύρος – 11/7), η πρεμιέρα στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έγινε στις 19/7, ενώ έχει ξεκινήσει περιοδεία στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 20/7, Άστρος – 21/7), στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και του προγράμματος εξωστρέφειάς του «Χορός σε πόλεις της Πελοποννήσου», που υλοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους των εμπλεκόμενων πόλεων.

Πρόγραμμα περιοδείας, το πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας:

22 Ιουλίου 2025 – Ναύπλιο, Λιμάνι – Θέση Π | 21.00

23 Ιουλίου 2025 – Ξυλόκαστρο – Ευρωστίνη, Συναυλιακός χώρος, μέσα στο Ξύλινο Πάρκο | 21.00

24 Ιουλίου 2025 – Τρίπολη, Πλατεία Άρεως | 21.00

25 Ιουλίου 2025 – Καλαμάτα, Λιμάνι – Προκυμαία | 22.30

26 Ιουλίου 2025 – Πύλος, Προβλήτα Λιμένα Πύλου | 21.00

27 Ιουλίου 2025 – Αρχαία Ολυμπία, Πάρκινγκ κάτωθεν του Μουσείου Ολυμπιακών Αγώνων | 21.00

Δίπτυχο σύγχρονου χορού

Epilogue

Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού ΕΛΣ

Skipping on Stardust – Χορογραφία: Ερμίρα Γκόρο

Βοηθός χορογράφου, επιμέλεια προβών: Ηρώ Κόντη • Μουσική: Φραντς Σούμπερτ, 2. Andante con moto από το Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 14 σε ρε ελάσσονα, D.810 (Ο θάνατος και η κόρη) – ερμηνεύει το Κουαρτέτο Άλμπαν Μπεργκ (ABQ) & Beats Pliz, Ευτυχισμένες Ημέρες in C Minor feat. Lex • Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Κουτάς

Χορεύουν οι σπουδαστές της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ΕΛΣ

Dive – Χορογραφία: Edouard Hue

Μουσική σύνθεση: Jonathan Soucasse • Σχεδιασμός φωτισμών: Arnaud Viala • Επιμέλεια φωτισμών: Δημήτρης Κουτάς • Δραματουργική συμβολή: Hugo Roux • Υπεύθυνοι προβών: Jaewon Jung, Alison Adnet

Χορεύουν οι σπουδαστές της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ΕΛΣ

Καλλιτεχνική επιμέλεια Epilogue: Γιώργος Μάτσκαρης, Διευθυντής Σπουδών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ • Συντονισμός, επιμέλεια προβών: Άλκηστις Λαλά, Ζέτα Θεοδωρέλου, Κόμη Κλουκίνα • Τεχνική επιμέλεια: Βάσω Παπαδοπούλου • Επιμέλεια κοστουμιών βεστιαρίου ΕΛΣ: Ήρα Καραγκούνη • Υπεύθυνος ήχου: Γιώργος Ρεκούτης

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής λαμβάνει μέρος στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το δίπτυχο σύγχρονου χορού Epilogue, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Σπουδών της Γιώργου Μάτσκαρη, σε χορογραφίες των Ερμίρας Γκόρο και Edοuard Hue.

Η διεθνώς διακεκριμένη Ελληνίδα χορεύτρια και χορογράφος Ερμίρα Γκόρο υπογράφει τη νέα της δημιουργία Skipping on Stardust, μια ανάθεση της Σχολής Χορού της ΕΛΣ. Πρόκειται για μια χορογραφική σύνθεση όπου η κίνηση γίνεται ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο σώμα, τον χώρο και το συναίσθημα.

Οι χορευτές πλάθουν εικόνες που άλλοτε ρέουν απαλά και άλλοτε εκρήγνυνται, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο φως και τη σκιά, την ένταση και τη γαλήνη. Ένα έργο που δεν ακολουθεί γραμμική αφήγηση, αλλά ξεδιπλώνεται σαν ένα ποίημα του σώματος, ανοιχτό σε ερμηνείες.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Γάλλος χορογράφος και ιδρυτής της Beaver Dam Company Edouard Hue ανασυνθέτει ειδικά για τη Σχολή Χορού της ΕΛΣ ένα απόσπασμα από τη δεύτερη πράξη του έργου του Dive. Εδώ, το ένστικτο απογυμνώνει την κίνηση, φέρνοντάς τη στην καθαρότερη μορφή της – διαμορφωμένη από την αμεσότητα, την παρόρμηση και την αναγκαιότητα. Οι ερμηνευτές εκθέτουν τη διαδικασία της δημιουργίας, αποκαλύπτοντας έναν χορό βαθιά προσωπικό και ταυτόχρονα συναρπαστικό.

Πρόγραμμα περιοδείας:

22 Ιουλίου 2025 – Λιμάνι Καλαμάτας, Προκυμαία | 22.30

Όπερα σκιών • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Αλέξανδρος Μελισσηνός / Δημήτρης Δημόπουλος

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος

Μουσική: Τζουζέππε Βέρντι

Πρωτότυπο λιμπρέτο: Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε

Μουσική προσαρμογή: Λίνα Ζάχαρη

Κείμενο: Δημήτρης Δημόπουλος, Αλέξανδρος Μελισσηνός

Μετάφραση στίχων: Δημήτρης Δημόπουλος

Ερμηνεύουν: Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα

Καραγκιοζοπαίχτης: Αλέξανδρος Μελισσηνός

Φρίξος Μόρτζος (πιάνο)

Ο πιο διάσημος και αγαπημένος καμπούρης γελωτοποιός του θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης, καλείται να φέρει εις πέρας μια… λυρική αποστολή: να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέττο! Στη νέα παραγωγή όπερας σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε κείμενο του πολυπράγμονα κωμικού, σκηνοθέτη και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου και του έμπειρου καραγκιοζοπαίχτη Αλέξανδρου Μελισσηνού, ο Καραγκιόζης βρίσκεται από το πουθενά να είναι πρωταγωνιστής του Ριγολέττου στο λυρικό θέατρο που ιδρύει η Βεζυροπούλα στο σαράι, μαθαίνοντας με χιούμορ και αφοπλιστική αθωότητα όλα όσα απαιτούνται για να ανέβει μια όπερα.

Η παράσταση συνδυάζει το παραδοσιακό θέατρο σκιών με αποσπάσματα από την αριστουργηματική όπερα Ριγολέττος του Τζουζέππε Βέρντι ¬ερμηνευμένα στα ελληνικά από τρεις λυρικούς τραγουδιστές και με χιουμοριστικό τρόπο ξεδιπλώνει όλο το παρασκήνιο ενός λυρικού θεάτρου, σκορπίζοντας γνώση και άφθονο γέλιο… αλλιώς!

Ο ρόλος του Καραγκιόζη ενσαρκώνεται με ζωντάνια και πρωτοτυπία από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό, καθιστώντας την παράσταση μια φρέσκια και διαδραστική πρόταση στο θέατρο σκιών. Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους που υπόσχεται να ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση και η λυρική τέχνη μπορούν να συνυπάρξουν με χιούμορ και δημιουργικότητα.

Πρόγραμμα περιοδείας:

29, 30 Αυγούστου 2025 – Φεστιβάλ Ακροναυπλίας, Σιδηροδρομικός Σταθμός Ναυπλίου

6 Νοεμβρίου 2025 – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

8 Νοεμβρίου 2025 – Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης

11 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Κιάτου

13 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων

15 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

18 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου»

20 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

22 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών

25 Νοεμβρίου 2025 – Χώρος Τεχνών, Βέροια

27 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Σερρών

29 Νοεμβρίου 2025 – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, Καβάλα

2 Δεκεμβρίου 2025 – Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

* H περιοδεία θα συνεχιστεί και το 2026 σε χώρους που θα ανακοινωθούν.

Χορός • Μπαλέτο ΕΛΣ

Return of the Summer

Δίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες Γιάννη Μανταφούνη και Κωνσταντίνου Ρήγου

Point of No Return – Χορογραφία, επιμέλεια κοστουμιών: Γιάννης Μανταφούνης

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Συμμετέχουν οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ

Les Nuits d’été – Χορογραφία, σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Εκτόρ Μπερλιόζ

Στίχοι: Τεοφίλ Γκωτιέ

Κοστούμια: Deux Hommes

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Συμμετέχουν οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ

Στο δίπτυχο Return of the Summer, το έργο Point of No Return του Γιάννη Μανταφούνη πάνω σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλεί με το έργο Les Nuits d’été του διευθυντή Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου σε μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ξεχειλίζει από δυναμισμό και ενέργεια.

Στο Point of No Return, o διεθνώς αναγνωρισμένος χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μανταφούνης συνθέτει ένα σύγχρονο χορευτικό έργο με κινησιολογικά στοιχεία βαθιά ριζωμένα στην παράδοση του κλασικού χορού.

Στον τόνο της μουσικής του Γιώργου Κουμεντάκη, οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ επικεντρώνουν την ερμηνεία τους στη διαφάνεια και την αυθεντικότητα της κίνησης μέσα από το πρίσμα του κλασικού βηματολογίου. Παρότι το ομαδικό βίωμα των σωμάτων τους αντικατοπτρίζει μια άκρως κλασική χορογραφική προσέγγιση, διακρίνεται στους ερμηνευτές ένα προσωπικό στίγμα και μια ιδιαίτερα σύγχρονη αντιμετώπιση της παρουσίας και ερμηνείας της κίνησης, εμφανή στοιχεία που σηματοδοτούν την υπογραφή του χορογράφου σε κάθε του νέο έργο.

O περίφημος κύκλος Les Nuits d’été (Καλοκαιρινές νύχτες) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Εκτόρ Μπερλιόζ. Ο κορυφαίος Γάλλος συνθέτης γράφει αυτά τα έξι τραγούδια για φωνή και πιάνο, πάνω σε ποίηση Τεοφίλ Γκωτιέ, επιδιώκοντας να αποδώσει μουσικά, μέσα από τις λεπτεπίλεπτες ερωτικές μελωδίες του, την αγάπη στην πιο εξιδανικευμένη μορφή της. Βασισμένος στον ομώνυμο κύκλο τραγουδιών, ο Κωνσταντίνος Ρήγος δημιουργεί με το Μπαλέτο της ΕΛΣ ένα έργο για τον έρωτα, τη μοναξιά, την αναζήτηση, το ταξίδι.

Χειρονομίες και σχήματα δημιουργούν ένα καλειδοσκόπιο για το εσωτερικό καλοκαίρι του καθενός μας. Το έργο ερμηνεύει ο διεθνώς καταξιωμένος βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, συνοδευόμενος στο πιάνο από τη Σοφία Ταμβακοπούλου.

Πρόγραμμα περιοδείας:

6 Σεπτεμβρίου 2025 – Παλιά Ιχθυόσκαλα Χίου (Φεστιβάλ Χίου) | 19.00

22, 23 Νοεμβρίου 2025 – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Οπερέτα • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Θεόφραστος Σακελλαρίδης

Θέλω να δω τον Πάπα!

Σκηνοθεσία: Νατάσα Τριανταφύλλη

Ενορχήστρωση για τετραμελές ενόργανο σύνολο: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μουσική διδασκαλία: Νίκος Βασιλείου

Δραματουργική επεξεργασία, διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικό, κοστούμια: Τίνα Τζόκα

Κινησιολογία: Δήμητρα Μητροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Σιγαλός (Βαρονάς), Βαγγέλης Μανιάτης (Λατρούδης), Τζούλια Σουγλάκου (Κυρία Λατρούδη), Χρύσα Μαλιαμάνη (Άννα), Νικόλας Μαραζιώτης (Αδριανός), Μαρισία Παπαλεξίου (Ρίτα), Αντώνης Κυριακάκης (Δημοσθένης)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί), Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο), Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (μπαγιάν)

Όλοι θέλουν να δουν τον Πάπα! Μετά από έναν επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων στην Εναλλακτική Σκηνή, η θρυλική οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! του Θεόφραστου Σακελλαρίδη ταξιδεύει στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, με τη συμμετοχή ενός εξαιρετικού καστ λυρικών ερμηνευτών και μουσικών.

Στην οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! (1920), που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την εποχή της, ξεδιπλώνεται στο έπακρο η σύγχρονη αστική θεματολογία του Θεόφραστου Σακελλαρίδη.

O συνθέτης υπογράφει και το λιμπρέτο του έργου, το οποίο αποτελεί διασκευή στα καθ’ ημάς της φάρσας του Μωρίς Εννεκέν Οικιακές χαρές (1894) με πρωταγωνιστές ένα νεόνυμφο αστικό ζευγάρι η σχέση του οποίου διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους στη Ρώμη, η νεαρή σύζυγος εκφράζει την επιθυμία να δει από κοντά τον Ποντίφικα!

Ύφος, γλώσσα, χαρακτήρες, μουσική και ρυθμός αποκαλύπτουν έναν σαγηνευτικό σκηνικό κόσμο όπου σατιρίζονται αξιοθαύμαστα η υποκρισία και η υπερβολή, η επιδειξιμανία αλλά και η άκριτη εξιδανίκευση κάποιων κοινωνικών θεσμών. Ένας γάμος, οι προσδοκίες των νεονύμφων και των συγγενών τους και ο Πάπας που… ποτέ δεν εμφανίζεται αλλά παραμένει αφανής πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, για να μας θυμίζει ότι συχνά η σύγχυση, το μπέρδεμα και οι παγίδες των κατεστημένων αξιών αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της ανθρώπινης επιθυμίας.

Πρόγραμμα περιοδείας:

6 Νοεμβρίου 2025 – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

8 Νοεμβρίου 2025 – Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης

11 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Κιάτου

13 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων

15 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

18 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου»

20 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

22 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών

25 Νοεμβρίου 2025 – Χώρος Τεχνών, Βέροια

27 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Σερρών

29 Νοεμβρίου 2025 – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, Καβάλα

2 Δεκεμβρίου 2025 – Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Νίκος Κυπουργός

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει

Λιμπρέτο: Θωμάς Μοσχόπουλος (με τη συνεργασία του συνθέτη)

Μεταγραφή για μικρό σύνολο: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αμπαζής

Σκηνικό, κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Συνεργάτιδα σκηνοθέτρια: Ελεάνα Τσίχλη

Ερμηνεύουν: Χάρης Ανδριανός (Βασιλιάς), Βάσια Ζαχαροπούλου (Μούσα), Νίκος Στεφάνου (Μουσικός)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

Το σπινθηροβόλο μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του διακεκριμένου συνθέτη Νίκου Κυπουργού, μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προσφέρει μια μουσικοθεατρική εμπειρία, εισάγοντας το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του μουσικού θεάτρου. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του έργου Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει, οι διασκεδαστικές ερμηνείες και η εξαιρετικά άμεση μουσική γραφή κάνουν τις βασικές έννοιες της μουσικής να μεταδίδονται απευθείας, σαν παιχνίδι, ακόμη και στο αμύητο κοινό.

Ο Βασιλιάς της μουσικής δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, όποιο μουσικό κομμάτι κι αν του παρουσιάζει ο Μουσικός της αυλής του. Τον Μουσικό από την απελπισία του έρχεται να βγάλει η Μούσα, που βρίσκει με τη σειρά της μια ευκαιρία να «ξαναμπεί στη δουλειά» από την οποία είχε αποκοπεί μετά τις ένδοξες εποχές του Σούμπερτ, του Μότσαρτ και του Μπαχ.

Η Μούσα επιστρατεύει τις επτά νότες ως συμμάχους και εμπνέει στον Μουσικό ένα υπέροχο έργο. Ούτε κι αυτό, όμως, αφήνει ικανοποιημένο τον Βασιλιά! Είναι καιρός, λοιπόν, τη λύση να δώσει (όπως πάντα!) η φαντασία…

Το μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει αντλεί την έμπνευσή του από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά. Ακροβατώντας δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη λυρική παράδοση και τον παιγνιώδη μεταμοντερνισμό, το έργο αποτελεί μια ιδανική εισαγωγή τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων θεατών στις έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία της μουσικής γραφής. «Το Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει δεν είναι ένα έργο που γράφτηκε για παιδιά. Μόνο αφού ολοκληρώθηκε κάποιοι είδαν σε αυτό ότι έχει επιπλέον έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που το κάνει κατάλληλο και για παιδιά. Φάνηκε, λοιπόν, με έναν τρόπο, αυτό που πάντοτε πίστευα: ότι, δηλαδή, ανάμεσα στα έργα για μεγάλους και στα έργα για παιδιά, τα όρια δεν είναι πάντοτε σαφή και ευδιάκριτα», σημειώνει ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός.

Πρόγραμμα περιοδείας:

4 Νοεμβρίου 2025 – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

6 Νοεμβρίου 2025 – Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης

8 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Κιάτου

11 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων

13 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Μιούζικαλ για όλη την οικογένεια • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Στέλλα Μιχαηλίδου / Κώστας Βόμβολος

Ιζαντόρα Ντακ

Κείμενο, σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Σκηνικό, κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Χορογραφία, κινησιολογία: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Σχεδιασμός βίντεο: Μπάμπης Βενετόπουλος

Μουσική προετοιμασία: Χρήστος Σακελλαρίδης

Ιζαντόρα: Λυδία Στέφου, Ιώ Λατουσάκη

Δασκάλα – Αφηγήτρια, Κυρία Χόιτυ Τόιτυ, Κυρία Παπώφ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου

Κύριος Κουντεπιέ: Μάριος Σαραντίδης

Μαθήτρια, Κύκνος, Παπίτσα: Ματίνα Καϊάφα • Μαθήτρια, Κύκνος, Πιπίτσα: Γεωργία Κυριαζή • Μαθήτρια, Κύκνος, Νεαρή πάπια: Ραφαέλα Τσομπανούδη • Μαθήτρια, Κύκνος, Αλεπού: Ηλιάνα Υφαντή • Μαθήτρια, Κύκνος, Κυνηγός, Πολύχρωμο πουλί της λίμνης: Μυρσίνη Πετρούτσου • Μαθήτριες, Κύκνοι, Πολύχρωμα πουλιά της λίμνης: Ιωάννα Λουπέτη, Άννα Μαρία Μαρκοπούλου, Ελένη Φώτου • Βάτραχος, Λύκος: Χρήστος Ντέντης (Onel)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στην πρώτη της παρουσίαση στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και λίγο πριν ανέβει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, το μιούζικαλ για όλη την οικογένεια Ιζαντόρα Ντακ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Στέλλας Μιχαηλίδου και μουσική Κώστα Βόμβολου, ταξιδεύει στην Ελλάδα, μεταμορφώνοντας μικρές και μεγάλες σκηνές σε μια ιδιόμορφη «λίμνη των κύκνων», όπου μια μικρόσωμη πάπια αναζητά τον δικό της δρόμο στον χορό.

Με αναφορές στην πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού, την «ξυπόλυτη χορεύτρια» Ιζαντόρα Ντάνκαν, καθώς και σε κλασικά παραμύθια όπως το Ασχημόπαπο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, η ηρωίδα της παράστασης, η μικρόσωμη πάπια Ιζαντόρα Ντακ με τα πανέμορφα, μοναδικά μπλε φτερά, ζει στη Λίμνη των Κύκνων και προσπαθεί να πραγματοποιήσει το όνειρό της, να γίνει μπαλαρίνα.

Το πάθος και η θέληση για χορό αποτελούν τον βασικό πυρήνα της παράστασης που καταφέρνει να μιλήσει με τρόπο απλό για σημαντικές αξίες, χαρίζοντας στο κοινό μια τρυφερή και ταυτόχρονα σκληρή περιπέτεια αυτογνωσίας με όχημα τη μουσική, τον χορό και το χιούμορ.

Η παράσταση αποτελεί μια ιδεώδη όσο και διασκεδαστική εισαγωγή στην τέχνη του χορού, για μικρούς και μεγάλους.

Πρόγραμμα περιοδείας:

15 Νοεμβρίου 2025 – Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου»

18 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

20 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών

22 Νοεμβρίου 2025 – Χώρος Τεχνών, Βέροια

25 Νοεμβρίου 2025 – ΔΗΠΕΘΕ Σερρών

27 Νοεμβρίου 2025 – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, Καβάλα

29 Νοεμβρίου 2025 – Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Μουσικό θέατρο

Αλέξανδρος Μούζας

Η συμφωνία του Αθλητή

Μουσική, λιμπρέτο, μουσική διεύθυνση: Αλέξανδρος Μούζας

Σκηνοθεσία, σκηνική επιμέλεια: Άννα-Μόσχα Καμπόσου

Με τη συμμετοχή μονωδών και μικρού μουσικού συνόλου

Η Συμφωνία του Αθλητή είναι μια πρωτότυπη παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό. Στην παραγωγή, μαζί με τους μονωδούς και το μικρό μουσικό σύνολο, θα συμμετέχουν παιδικές χορωδίες και μουσικά σύνολα μαθητών από τα Μουσικά Σχολεία, τα Δημοτικά Ωδεία, καθώς και τις αθλητικές και καλλιτεχνικές ομάδες των 15 πόλεων της ελληνικής περιφέρειας στις οποίες θα ταξιδέψει.

Η ανάπτυξη της σωματικής άσκησης, η σημασία της ψυχικής υγείας, η αντιμετώπιση των κοινωνικών δυσκολιών, ο συναγωνισμός, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η αυτοπειθαρχία, η στοχοπροσήλωση, η αποδοχή της διαφορετικότητας είναι στοιχεία που περνούν μέσα από τη μουσική πράξη της Συμφωνίας του Αθλητή, όχι ως διδάγματα, αλλά ως βιωμένη εμπειρία.

Με όχημα μια καθημερινή ιστορία τριών φίλων που βρίσκουν διέξοδο στον αθλητισμό, η Συμφωνία του Αθλητή επιχειρεί να μιλήσει –μέσα από τη μουσική και τον αθλητισμό– για τις αξίες της ζωής μας, τη σωματική και την πνευματική μας υγεία, τη διαχείριση των αποτυχιών, την αποδοχή των δυσκολιών και τη χαρά της καθημερινής ζωής.

Το έργο θα παρουσιάζεται πάντα με την ενεργή επί σκηνής συμμετοχή παιδιών και εφήβων που μαθαίνουν μουσική και ασχολούνται με τον αθλητισμό, θέλοντας να καταρρίψει τα κλισέ που διαχωρίζουν τις δύο αυτές δραστηριότητες και να αναδείξει τα κοινά τους στοιχεία, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν σε μια παράσταση με επαγγελματίες καλλιτέχνες. Τη μουσική σύνθεση, το λιμπρέτο και τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Αλέξανδρος Μούζας, ενώ τη σκηνοθεσία και τη σκηνική επιμέλεια έχει αναλάβει η Άννα-Μόσχα Καμπόσου.

Πρόγραμμα περιοδείας:*

Μάρτιος 2026 – Άγιος Νικόλαος, Χανιά, Ρέθυμνο, Σητεία, Ιεράπετρα

Απρίλιος & Μάιος 2026 – Ιωάννινα, Κόνιτσα, Πρέβεζα, Άρτα, Δράμα, Καβάλα, Δοξάτο Δράμας, Κομοτηνή, Χρυσούπολη Καβάλας, Ελευθερούπολη Καβάλας

* Οι αναλυτικές ημερομηνίες και οι χώροι των παραστάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Cine-pastiche

Parigi o cara

Προβολή βωβής ταινίας με ερμηνεία ζωντανής μουσικής, πάνω σε μια σύνθεση αποσπασμάτων από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ, Όφενμπαχ

Ιδέα, σενάριο, καλλιτεχνική διεύθυνση: Βασίλης Λούρας

Σκηνοθεσία ταινίας: Μιχάλης Ασθενίδης, Βασίλης Λούρας

Παραγωγός: Στέλλα Αγγελέτου

Με τη συμμετοχή μονωδών της ΕΛΣ, συνοδεία πιάνου

Ένα μεικτό θέαμα που φέρνει σε διάλογο την τέχνη του σινεμά με τη λυρική τέχνη θα παρουσιάσει η Εθνική Λυρική Σκηνή σε όλη την Ελλάδα, με τίτλο Parigi o cara.

Με στόχο να κάνει τη λυρική τέχνη προσβάσιμη στο κοινό της περιφέρειας που πιθανώς δεν είχε έως τώρα την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια παράσταση όπερας, η ΕΛΣ δημιουργεί ένα νέο υβριδικό έργο, μέσα από την παράδοση του παστίτσιο. Ο όρος παστίτσιο (στα ιταλικά pasticcio και στα γαλλικά pastiche) συναντάται ήδη από τον 18ο αιώνα και αναφέρεται σε ένα μουσικό έργο το οποίο αποτελείται από αποσπάσματα άλλων έργων, ενός ή και περισσότερων συνθετών.

Για το νέο cine-pastiche με τίτλο Parigi o cara, επελέγησαν αποσπάσματα από διάσημες όπερες του ρεπερτορίου τα οποία αναφέρονται στο Παρίσι. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η πόλη του φωτός αποτέλεσε έμπνευση για διάσημες όπερες κορυφαίων Ιταλών και Γάλλων συνθετών, όπως, μεταξύ άλλων, οι Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Έτσι δημιουργείται μια νέα σπονδυλωτή ταινία-pastiche με αυτοτελείς ιστορίες που μιλούν για τον έρωτα και τον θάνατο στους δρόμους και τις γειτονιές του Παρισιού. Στην ταινία η ράφτρα Μιμή ερωτεύεται και πεθαίνει στο Καρτιέ Λατέν, λίγους δρόμους μακριά από την παραστρατημένη Βιολέττα, οι ποιητές της Μονμάρτρης γράφουν για την ηθική κατάπτωση της Μανόν και η Λουίζ εγκαταλείπει το σπίτι της για να ζήσει τον έρωτα, στην Παριζιάνικη ζωή.

Ο θεατής παρακολουθεί σε κινηματογραφική οθόνη μια σπονδυλωτή βωβή ταινία. Μπροστά από την οθόνη τραγουδιστές της όπερας ερμηνεύουν, συνοδεία πιάνου, τις άριες και τα ντουέτα που αναφέρονται στο Παρίσι. Έτσι η μαγεία της όπερας δεν περιορίζεται σε μια σκηνή με μινιμαλιστικά σκηνικά και κοστούμια, αλλά αντιθέτως οι ιστορίες του έργου αναπαρίστανται με έναν εντυπωσιακό τρόπο στη μεγάλη οθόνη με συνέπεια στο κείμενο, επαγγελματίες ηθοποιούς και γυρίσματα σε φυσικούς χώρους. Στόχος της παραγωγής είναι να ζωντανέψει τη φαντασία του θεατή και να του μεταδώσει τη μεγαλοπρέπεια της λυρικής τέχνης, παρουσιάζοντας τις οπερατικές ιστορίες στη μεγάλη οθόνη με κινηματογραφική αφήγηση, συγκινητικές σκηνές, συνεπή εξιστόρηση και υποτίτλους στα ελληνικά.

* Οι αναλυτικές ημερομηνίες και οι χώροι της περιοδείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2026, θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Μουσικές αφηγήσεις

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Οι Κατσίκες ξέρουν το Δρόμο (Έλλη Γιαννάκη, Έλσα Κούντιγκ, Δημήτρης Κούρτης)

Οι Μουσικές αφηγήσεις προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Πρόκειται για παραστάσεις μουσικής και αφήγησης ντυμένες με παραδοσιακά τραγούδια και μελωδίες από δεκάδες σημεία της γης, οι οποίες δανείζονται ιστορίες από τους παλιούς παραμυθάδες για να μας προσφέρουν άφθονο γέλιο και πολύτιμα διδάγματα της λαϊκής σοφίας.

Απίθανα και φανταστικά γεγονότα, μπόλικη μαγεία, καλικάντζαροι, τρολ της νορβηγικής υπαίθρου, βασίλισσες, νεράιδες και αλλόκοτα φαινόμενα συναντιούνται σε μια απολαυστική διαδρομή γεμάτη χιούμορ και σοφία.

Το πρόγραμμα έχει ήδη παρουσιαστεί σε Ναύπλιο και Λευκάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα».

Πρόγραμμα περιοδείας:*

Καλαμάτα

Κρήτη

Θήβα

Σέρρες

* Οι αναλυτικές ημερομηνίες και οι χώροι των παρουσιάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Όπερα και Μπαλέτο Τσέπης

Επιλεγμένα έργα του ρεπερτορίου της όπερας και του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μετατρέπονται σε μέγεθος μινιατούρας και προσκαλούν νήπια και παιδιά δημοτικού να γίνουν μέρος τους τόσο ως ερμηνευτές όσο και ως θεατές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες λαμβάνουν μέρος σε εργαστήρια θεάτρου, μουσικής και χορού και παρακινούνται να πειραματιστούν και να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους συνθέτοντας τις δικές τους καλλιτεχνικές ιδέες, οι οποίες στη συνέχεια εντάσσονται στις συνεπτυγμένες εκδοχές των έργων. Τα εργαστήρια είναι αυτοτελή.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25, από τον κύκλο διαδραστικών παραστάσεων Όπερα & Μπαλέτο Τσέπης ο Δον Κιχώτης ταξίδεψε σε Λευκάδα και Πάρο.

Τα έργα που θα επιλεγούν καθώς και οι μελλοντικοί συνεργάτες θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της ανοιχτής πρόσκλησης που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣ μέσα στον Ιούλιο του 2025.

Πρόγραμμα περιοδείας:*

Κρήτη

Ιωάννινα

Πάτρα

* Οι αναλυτικές ημερομηνίες και οι χώροι των παρουσιάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Καλλιτεχνικά εργαστήρια για όλη την οικογένεια

Μπαμπά… χορεύουμε; & Ριγολέττος

Στο πλαίσιο των περιοδειών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Ελλάδα, το τμήμα Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ, θα παρουσιάσει σε 8 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα τα δύο καλλιτεχνικά εργαστήρια για όλη την οικογένεια Μπαμπά… χορεύουμε; και Ριγολέττος.

Μπαμπά… χορεύουμε;

Το εργαστήριο χορευτικού παιχνιδιού που αγαπήθηκε φανατικά από μπαμπάδες και παιδιά με τον τίτλο Μπαμπά… χορεύουμε; αποτελεί μια πρόσκληση σε έναν άκρως διασκεδαστικό χορό. Οι μπαμπάδες χορεύουν μαζί με τα παιδιά τους, ακροβατούν πάνω σε μπαλετικές φιγούρες, αναζητούν τα όρια της ισορροπίας τους και συνομιλούν με τους παρτενέρ τους μέσω της κίνησης και του χορού. Μέσα από κινητικές δραστηριότητες, αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια αποκαλύπτεται η διάσταση του ρυθμού και της κίνησης του σώματος ως φιλοσοφίας ζωής και αναγκαίου συστατικού της καθημερινότητας. Το εργαστήριο έχει ήδη υλοποιηθεί στο Ναύπλιο και στην Πάρο.

Πρόγραμμα περιοδείας:*

Καλαμάτα

Ορεστιάδα

Διδυμότειχο

Σουφλί

Αλεξανδρούπολη

* Οι αναλυτικές ημερομηνίες και οι χώροι των παρουσιάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ριγολέττος

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Ομάδα Weave

Το εργαστήριο Ριγολέττος είναι μια πρωτότυπη πολυαισθητηριακή εμπειρία ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη και μικρά παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών και εμπνευσμένη από τον Ριγολέττο του Τζουζέππε Βέρντι.

Η δράση επιχειρεί να δημιουργήσει έναν πολυμεσικό κόσμο ήχου, εικόνας και κίνησης με στόχο την επαφή των παιδιών με τον κόσμο της όπερας, μέσω της αισθητηριακής εξερεύνησης και της ενεργητικής συμμετοχής. Ξεκινώντας από την άρια «La donna è mobile» και αντλώντας έμπνευση από φυσικά τοπία, κυρίως από τον θαυμαστό κόσμο των πουλιών, έννοιες όπως η αλλαγή, η μεταβολή και η κλιμάκωση προσεγγίζονται με τρόπο βιωματικό.

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο εικαστικό χώρο, κινούμενες εικόνες και χρώματα εναλλάσσονται, συνοδευόμενα από φυσικά ηχοτοπία, ενώ παράλληλα ακούγονται διασκευασμένα μουσικά θέματα του Βέρντι σε ζωντανή εκτέλεση από τους μουσικούς της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, δομείται ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης, πλούσιο σε ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα, μέσα στο οποίο οι μικροί θεατές με τους συνοδούς τους ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν ενεργά, να αλληλεπιδράσουν και να εκφραστούν ελεύθερα καθώς παρατηρούν τα εναλλασσόμενα τοπία και μοτίβα.

Η δράση δεν ακολουθεί τη συμβατική μορφή μιας θεατρικής παράστασης όπως τη γνωρίζουμε. Αντίθετα, στήνει έναν χώρο ανοιχτό στην ελεύθερη έκφραση, τη φαντασία και το παιχνίδι αποτελώντας πρόσκληση για μια διασκεδαστική διαδραστική συνομιλία με τον κόσμο της όπερας.

Πρόγραμμα περιοδείας:*

Λάρισα

Καλαμάτα

Κρήτη

* Οι αναλυτικές ημερομηνίες και οι χώροι των παρουσιάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

OperaBox

Υλοποίηση: Δάφνη Τσιούνη

Το OperaBox, η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία, προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους μια περιήγηση στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της όπερας. Μέσα από δραστηριότητες, διαδραστικές εφαρμογές, νέο και αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό, μουσικολογικά και ιστορικά κείμενα, αλλά και μέσα από το ευφάνταστο βιντεοπαιχνίδι Helen of Solidarity, το OperaBox αναδεικνύει την πολυεπίπεδη διάσταση και τη διακαλλιτεχνική φύση της όπερας και του μουσικού θεάτρου.

Στο επίκεντρο της ψηφιακής πλατφόρμας OperaBox βρίσκεται η κινηματογραφημένη όπερα για εφήβους Η Ωραία Ελένη του Όφενμπαχ, σε σύνθεση Κορνήλιου Σελαμσή, κείμενο της Αλεξάνδρας Κ* και σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού. Ακολουθώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, το OperaBox εμπλουτίζεται με το εκπαιδευτικό βιντεοπαιχνίδι Helen of Solidarity, μια διαδραστική εμπειρία εμπνευσμένη από την πλοκή, τους χαρακτήρες και την αισθητική της όπερας, με τη δημιουργική υπογραφή των ομάδων Bend και Oddbleat. Παράλληλα, η πλατφόρμα περιλαμβάνει πρωτότυπα μουσικολογικά κείμενα της ιστορικού μουσικολόγου Άρτεμης Ιγνατίδου, βιωματικές δραστηριότητες, βίντεο-animation και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που προσφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριες μια πολυεπίπεδη γνωριμία με τον κόσμο της όπερας και του μουσικού θεάτρου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Πρόγραμμα περιοδείας:

Θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά σεμινάρια για την καθοδήγηση της χρήσης του OperaBox για 640 σχολικές μονάδες. Τα σεμινάρια θα διευκολύνουν την περιήγηση στο OperaBox και θα καθοδηγήσουν με ιδέες, προτάσεις και καλές πρακτικές τη βέλτιστη εφαρμογή του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού που περιέχεται σε αυτό. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί θα αποκτούν πρόσβαση στην κινηματογραφική εκδοχή της παράστασης την οποία θα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν στη σχολική τάξη μέσα από την πλατφόρμα της GNO TV.

Συναυλίες

Ειδικά για τους Δήμους Ρεθύμνης, Χανίων, Σητείας, Ιεράπετρας και Ανωγείων έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα συναυλιών με ρεπερτόριο που περιλαμβάνει από παραδοσιακή και λαϊκή μουσική έως και λυρικό τραγούδι.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2026 θα παρουσιαστούν συναυλίες με σύνολα όπως, μεταξύ άλλων, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και οι Alcedo folk band, τραγουδιστές λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής όπως ο Ζαχαρίας Καρούνης και λυρικούς τραγουδιστές όπως, μεταξύ άλλων, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η Ελένη Βουδουράκη.

Πρόγραμμα περιοδείας:*

Ρέθυμνο

Χανιά

Σητεία

Ιεράπετρα

Ανώγεια

* Οι αναλυτικές ημερομηνίες και οι χώροι των συναυλιών θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μουσικό θέατρο με στοιχεία θεάτρου ντοκουμέντο

Ροδινός

Δραματουργία, έρευνα, σκηνοθεσία: Γιάννης Μπλέτας

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την παράσταση μουσικού θεάτρου με στοιχεία θεάτρου ντοκουμέντο Ροδινός, η οποία θα περιοδεύσει στην Κρήτη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα». Πρόκειται για μια καταγραφή στιγμών από τη ζωή του θρυλικού λυράρη Ανδρέα Ροδινού βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, σε δραματουργία, έρευνα και σκηνοθεσία του Γιάννη Μπλέτα.

Ο Ροδινός έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική σε πολύ νεαρή ηλικία με την καθοδήγηση των έμπειρων λυράρηδων Νικήστρατου και Πισκόπη. Ήδη από το 1925 διασκεύαζε και πατούσε πάνω σε πεντοζάλια και συρτούς της Κρήτης, δημιουργώντας καθαρές μελωδίες. Οδηγοί του το μπλε της κρητικής θάλασσας, η μοσχοβολιά των λουλουδιών, τα πορτοκαλί φεγγάρια, αλλά και τα πάθη και ο πόνος που είχε στην ψυχή του. Ο νεαρός Ροδινός ερωτεύεται και κάνει τον πόνο μουσική. Στα 22 του η αρρώστια τού χτυπά την πόρτα και πεθαίνει μόνος μέσα στη φύση, αγκαλιά με τις δύο λύρες του. Η σύντομη και δραματική ζωή του τον κάνουν ένα θρυλικό πρόσωπο στην κρητική μουσική. Η τέχνη του επηρέασε βαθιά τις επόμενες γενιές των λυράρηδων.

Ο σκηνοθέτης σημειώνει: «Λέει πως δεν υπήρξε άλλο χέρι, να χάραζε τη λύρα, να μυρίζει καλοκαίρι. Πως τριγυρνούσε στα χωριά μαζεύοντας σκοπούς: της στράτας νανουρίσματα, μοιρολόγια και καημούς, λύπες και χαρές, βεντέτες για έρωτες. Τους έδινε πνοή.

Λέει πως δεν φοβόταν τα μεσάνυχτα να σταθεί στο σταυροδρόμι, να μπει με τη λύρα του στον κύκλο τον χαραγμένο, με μαχαίρι από μαύρη λαβή, να παίξει για να πάρει το χάρισμα, από όντα νυχτόβια.

Λέει πως για μια γυναίκα με γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά, που μετρούσε χρόνους παραπάνω, μπήκε ο θάνατος μέσα του και άρχισε να τον μαραζώνει.

Λέει πως τελείωσε τη ζωή του ανάμεσα στα δέντρα στο βουνό και οι νότες, πικρές, ταξίδευαν στο άγιο πέλαγος, όμοιες με προσευχή. Οι δοξαριές του, γεμάτες πόνο και παράπονο, αντηχούσαν από τα σκοτάδια μέχρι το Ρέθεμνος: λέει πως το όνομά του ήταν ΡΟΔΙΝΟΣ».

Πρόγραμμα περιοδείας:*

Ρέθυμνο

Χανιά

Σητεία

Ιεράπετρα

Ανώγεια

* Οι αναλυτικές ημερομηνίες και οι χώροι των παραστάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

