ΟΗΕ: Θερμότερο το φετινό καλοκαίρι παγκοσμίως λόγω Ελ Νίνιο

Τι αναφέρει στην ιστοσελίδα του.
Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ προβλέπει την επιστροφή φέτος του φυσικού φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο συνήθως συνοδεύεται από άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του οργανισμού.
«Ενα μοτίβο Ελ Νίνιο αναμένεται να αναπτυχθεί από τα μέσα του 2026, επηρεάζοντας τα πρότυπα παγκόσμιας θερμοκρασίας και βροχόπτωσης», ανέφερε ο οργανισμός.
Οι ειδικοί του οργανισμού καταγράφουν ήδη μια ραγδαία αύξηση των επιφανειακών θερμοκρασιών στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό. Εκτιμούν ότι αυτή η τάση «υποδεικνύει μια πιθανή επιστροφή στις συνθήκες Ελ Νίνιο ήδη από τον Μάιο-Ιούλιο του 2026».
Σύμφωνα με τον Γουίλφρανκ Μουφούμα Οκίγια, επικεφαλής του τμήματος κλιματικής πρόβλεψης του οργανισμού, η ένταση του Ελ Νίνιο θα μπορούσε να είναι σημαντική, αλλά αυτό θα καταστεί σαφές μόνο μετά τον Απρίλιο.
Το κλίμα και ο καιρός της Γης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση δύο κλιματικών φαινομένων: του Ελ Νίνιο και του Λα Νίνια (ισπανικά για «το αγόρι» και «το κορίτσι»). Το πρώτο σχετίζεται με μια απότομη θέρμανση των ανώτερων στρωμάτων του νερού στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με μείωση της θερμοκρασίας τους.
Εναλλαγή
Το Ελ Νίνιο και το Λα Νίνια εναλλάσσονται κάθε λίγα χρόνια, οδηγώντας σε σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία των ωκεάνιων ρευμάτων και των ατμοσφαιρικών ανέμων. Τέτοιες μετατοπίσεις προκαλούν περιοδικά ξηρασίες σε ορισμένες περιοχές της Γης και έντονες βροχοπτώσεις σε άλλες.
Για παράδειγμα, η «ξηρασία της χιλιετίας» στην Αυστραλία (1996-2010) πυροδοτήθηκε στα τέλη του περασμένου αιώνα από ένα ασυνήθιστα ισχυρό Ελ Νίνιο. Τελείωσε μόνο μετά την έναρξη μιας νέας φάσης Λα Νίνια.
Πηγή: Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ / ΠΑΤΡΙΣ