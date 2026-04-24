Ιταλική εφημερίδα αποθεώνει την Ελλάδα -«Τα δημοσιονομικά πάνε καλύτερα από τις προβλέψεις, το ΑΕΠ αυξάνεται, το χρέος πέφτει»

Στη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας μας και την οικονομική ανάπτυξη αναφέρεται σε άρθρο, με τίτλο «Μαθήματα από την Αθήνα», η ιταλική εφημερίδα «Il Foglio».
Στο άρθρο υπογραμμίζεται ότι στην Ελλάδα η δημόσια οικονομία βρίσκεται σε θετικότερη τροχιά από τις προβλέψεις, το χρέος μειώνεται και λαμβάνονται μέτρα για τα νοικοκυριά, χάρη στη στρατηγική που εφαρμόζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Προστίθεται, παράλληλα, ότι «ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, είχε καλά νέα», διότι «τα δημοσιονομικά της Ελλάδας πάνε πολύ καλύτερα από τις προβλέψεις».
Η εφημερίδα της Ρώμης αναφέρει ότι για το 2025 η χώρα μας είχε θέσει ως στόχο πλεόνασμα 0,6%, αλλά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat επιβεβαίωσαν ότι το σχετικό ποσοστό άγγιξε το 1,7%.
«Μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση χωρίς να αμφισβητηθεί η δημοσιονομική ισορροπία»
«Τα δημοσιονομικά στοιχεία επέτρεψαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει χθες μια δέσμη μέτρων στήριξης της οικονομίας, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να αμφισβητηθεί η δημοσιονομική ισορροπία», γράφει η «Il Foglio».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας μετά την οικονομική κρίση «επέστρεψε σταδιακά στην κανονικότητα, στοχεύοντας σε πολιτικές δημοσιονομικής πειθαρχίας, με στόχο να ξανακερδίσει αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές και να εξασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη».
Η «Il Foglio» υπογραμμίζει, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες με δημοσιονομικό πλεόνασμα και τα τελευταία τέσσερα χρόνια πετυχαίνει αποτελέσματα θετικότερα από τις προβλέψεις. Υπενθυμίζει ότι το ΑΕΠ της αυξάνεται κατά 2% και προσθέτει ότι το δημόσιο χρέος, το οποίο πέρυσι μειώθηκε κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες, στο 146%, φέτος -σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ- θα περιοριστεί κατά άλλες οκτώ με εννέα μονάδες και θα βρεθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο της Ιταλίας.
Η εφημερίδα της Ρώμης ολοκληρώνει την αναφορά στη χώρα μας υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «πρόκειται για αποτέλεσμα που οφείλεται σε μια προσεκτική δημοσιονομική πολιτική».