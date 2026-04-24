Από τον Πλατανιά στη Λετονία: Το σχέδιο για τα «Έξυπνα Χωριά» της Κρήτης που εντυπωσίασε την Ευρώπη!

Ο Δήμος Πλατανιά ενισχύει σταθερά την παρουσία του στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού της υπαίθρου, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στην περιοχή, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ Κρήτης), συμμετείχε στη Διαπεριφερειακή Εκπαιδευτική Συνάντηση του έργου Interreg Europe – Digital Rural, με θέμα: «Βελτίωση των πολιτικών για την προώθηση των Έξυπνων Χωριών και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Υπαίθρου», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Valmiera της Λετονίας, στις 21 και 22 Απριλίου 2026, μετά από πρόσκληση του Συντονιστή του Προγράμματος (ΜΑΙΧ). Το έργο Digital Rural αποτελεί μια σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία τετραετούς διάρκειας (2024–2028), που υλοποιείται υπό τον συντονισμό του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), με τη συμμετοχή 12 εταίρων από 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κρήτης. Βασικός στόχος του έργου είναι η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών και εργαλείων που ενισχύουν την ψηφιακή καινοτομία στην ύπαιθρο. Οι Διαπεριφερειακές Εκπαιδευτικές Συναντήσεις του έργου αποτελούν βασικό μηχανισμό ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών, με την παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών ψηφιακής πολιτικής, που αφορούν τόσο στις υποδομές και τα ψηφιακά συστήματα όσο και στην εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Κατά τη συνάντηση στη Valmiera παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, καινοτόμες εφαρμογές ψηφιακής διακυβέρνησης, δράσεις ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, όπως ψηφιακά κέντρα και εφαρμογές «digital twin» για την περιβαλλοντική διαχείριση, ενώ πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις σε πρότυπες υποδομές και εξειδικευμένα εργαστήρια τεχνολογίας. Στο ίδιο πλαίσιο, αναδείχθηκε και η σημασία της αξιοποίησης υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων σε τοπικό επίπεδο, όπως αυτά που ήδη αναπτύσσει ο Δήμος Πλατανιά, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις πλατφόρμες agroplatanias.gr και #menoume-energoi, οι οποίες αποτελούν καινοτόμες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συμμετοχής. Ο Δήμος στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση και διεύρυνση των δυνατοτήτων τους, ώστε να καταστούν πλήρως λειτουργικές και προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της περιοχής. Η συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο του στην υιοθέτηση και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του έργου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μετάβαση προς τα «Έξυπνα Χωριά» και στον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «…ο Δήμος Πλατανιά επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη. Η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά έργα, όπως το Digital Rural, σε συνεργασία με το ΜΑΙΧ, μας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και να υιοθετούμε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συμμετοχή μας σε πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία, τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών για την ελληνική και ευρωπαϊκή ύπαιθρο.»