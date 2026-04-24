Εκατομμύρια ευρώ για το νερό της Κρήτης: Ποια έργα παίρνουν μπρος και ποιες περιοχές «πρασινίζουν»

Τη δέσμευση της Κυβέρνησης να δοθεί οριστική και βιώσιμη λύση στο ζήτημα της ύδρευσης του Ηρακλείου και συνολικά στο πρόβλημα του νερού στην Κρήτη, υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, ο Νίκος Ταχιάος έκανε λόγο για ξεκάθαρη πολιτική βούληση της Κυβέρνησης προκειμένου να διατεθούν όλοι οι αναγκαίοι πόροι, ώστε να δοθεί λύση στο ζήτημα και ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συντονισμένος σχεδιασμός με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι το ζήτημα του νερού στην Κρήτη αποτελεί προτεραιότητα, σημειώνοντας πως η Πολιτεία γνωρίζει πλήρως τις πιέσεις που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στις αρχές της εβδομάδας πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Ηράκλειο, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποκλειστικό αντικείμενο το νερό, παρουσία του Περιφερειάρχη, των δημάρχων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως δήλωσε, «Κρούετε ανοικτές θύρες. Κανένας δεν έκρυψε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αντιθέτως, θέλουμε να δώσουμε λύσεις», επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις που θα προκριθούν πρέπει να είναι τεχνικά ώριμες, οικονομικά βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές. Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό αυτό, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, έχει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και αναλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου για την ύδρευση του Ηρακλείου και τη συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κρήτη. Όπως σημείωσε, η θεσμική αυτή δομή επιτρέπει τον συντονισμό της κεντρικής κυβέρνησης και των τοπικών αρχών, ώστε οι λύσεις να προχωρούν με συναίνεση και αποτελεσματικότητα. Ο Υφυπουργός απαρίθμησε παράλληλα, τα έργα που ήδη υλοποιούνται ή ωριμάζουν για το σύστημα «Αποσελέμη» και την ενίσχυση της υδροδότησης της περιοχής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα υπό εκτέλεση έργα «Επέκταση του υδραγωγείου προς τις δεξαμενές Δ1 και Δ3 Ηρακλείου», προϋπολογισμού 4,65 εκατ. ευρώ και «Μονάδα υδροηλεκτρικού σταθμού στην είσοδο της ΕΕΝ Αποσελέμη», προϋπολογισμού 1,18 εκατ. ευρώ και το υπό δημοπράτηση έργο «Κατασκευή των αγωγών προσαγωγής στις τουριστικές περιοχές Σίσι, Μίλατος, Ελούντα, Νεάπολη και στους οικισμούς Βραχάσι, Νικηθιανά, Λίμνες, Χουμεριάκος, Μέσα και Έξω Λακώνια, Κριτσά του Λασιθίου από το φράγμα Αποσελέμη», προϋπολογισμού 14,8 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, υπό μελέτη βρίσκεται η ενίσχυση συστήματος «Αποσελέμη» από το πεδίο Γεωτρήσεων Μαλίων, με αντικατάσταση του αγωγού από την περιοχή των Μαλίων και η όδευση του μέσω του ΒΟΑΚ προς τον ταμιευτήρα «Αποσελέμη», με ικανότητα ωριαίας παροχής περίπου 350 κ.μ., σε συνεργασία με ΔΕΥΑ Ηρακλείου, η ενίσχυση του ταμιευτήρα φράγματος «Αποσελέμη» από τις καρστικές πηγές του Αλμυρού του Δήμου Μαλεβιζίου και του Αλμυρού Αγίου Νικολάου, με μέση ετήσια παροχή περί των 250 εκατ. κ.μ., καθώς και η άντληση από τις πηγές Αλμυρού και αποθήκευση σε ταμιευτήρα κατά τη χρονική περίοδο του γλυκού νερού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις νέες εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται, όπως η κατασκευή φράγματος στο Γιόφυρο και μία υποστηρικτική μονάδα αφαλάτωσης στον Αλμυρό, ως λύση για την υδροδότηση του Ηρακλείου και άλλων περιοχών στη βόρεια ακτογραμμή, εκτιμώμενου κόστους 65 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των αγωγών των δικτύων και του διυλιστηρίου, στο πλαίσιο ενός συνολικού και επικαιροποιημένου σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης. Ο Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε ότι τα υδρολογικά ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με παρωχημένες προσεγγίσεις, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς. «Οι λύσεις πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες, να έχουν χρονικό ορίζοντα και να μην δημιουργήσουν δυσχέρειες στους πολίτες στο άμεσο μέλλον», ανέφερε ο Υφυπουργός τονίζοντας ότι οι συζητήσεις για τα θέματα αυτά έχουν ξεκινήσει πολλά χρόνια, πριν εκδηλωθεί η κλιματική κρίση, η οποία επιδείνωσε δραματικά την κατάσταση.