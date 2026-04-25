Ηράκλειο:Με κάθε επισημότητα τα εγκαίνια του Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς στο ΔΕΚΚ

Με ιδιαίτερη συμμετοχή παραγωγών, επαγγελματιών της ελαιοκομίας και εκπροσώπων της Πολιτείας πραγματοποιήθηκε, η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης.

Η διοργάνωση, που αποτελεί πλέον σταθερό θεσμό για την κρητική και μεσογειακή ελαιοκομία, άνοιξε τις πύλες της παρουσιάζοντας σύγχρονο εξοπλισμό, καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα υψηλής ποιότητας, αναδεικνύοντας τον πρωτογενή τομέα και τη δυναμική της κρητικής παραγωγής.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, τόνισε τον βαθύ δεσμό της Κρήτης με την ελιά και το ελαιόλαδο.

«Το ελαιόλαδο δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι τρόπος ζωής, στοιχείο της παράδοσης και της ταυτότητάς μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, για να προσθέσει: «Στηρίζει χιλιάδες οικογένειες, συνδέει την αγροτική παραγωγή με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τον τουρισμό, και αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης για τον τόπο μας».

Στον χαιρετισμό του ο κ. Δοξαστάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας και της συνεχούς αναβάθμισης της ελαιοκομίας, επισημαίνοντας ότι το Φεστιβάλ «δημιουργεί έναν χώρο διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και γνωριμίας με νέες πρακτικές και τεχνολογίες που ενισχύουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος».

Τόνισε επίσης ότι για έναν κατεξοχήν τουριστικό δήμο όπως ο Χερσονήσου, η ελαιοκομία αποτελεί «μια μεγάλη ευκαιρία για την ενίσχυση της γαστρονομικής ταυτότητας και τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και την τοπική οικονομία».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σταθερή δέσμευση της Περιφέρειας να στηρίζει την αγροδιατροφή και την ποιότητα των κρητικών προϊόντων.

«Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν θεμέλιο της ταυτότητας και της οικονομίας της Κρήτης» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια «επενδύει στη γνώση, στην καινοτομία και στη συνεργασία με τους παραγωγούς, τους επιστήμονες και τους φορείς της αγοράς».

Στη δήλωσή του πρόσθεσε ότι το Φεστιβάλ «ενώνει την παραγωγή με την τεχνολογία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της θέσης του κρητικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές».

Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Χερσονήσου επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν να στηρίζουν δράσεις που ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα, προάγουν την ποιότητα των κρητικών προϊόντων και αναδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κρήτης στη μεσογειακή ελαιοκομία.