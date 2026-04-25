Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος στην Εορτή του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

22 και 23 Απριλίου 2026

Πανηγυρικά και πανδήμως εορτάσθηκε, κατά το διήμερο 22 και 23 Απριλίου 2026, στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, σε δεκάδες Ιερούς Ναούς, Μονές και Προσκυνήματα, η ετήσιος Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Το απόγευμα της παραμονής της Εορτής, Τετάρτης, 22ας Απριλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, συμπαραστατούμενος υπό του Καθηγουμένου, Πανοσιολ. Αρχιμ. Ευφραίμ Μανουσάκη, και άλλων κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος, στην προσλαλιά του, αναφέρθηκε στη μαρτυρία του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και ευχήθηκε καταλλήλως προς τους πολυπληθείς προσκυνητές και τον άγιο Καθηγούμενο της Μονής.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Πέμπτης, 23ης Απριλίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζωνιανών Μυλοποτάμου, όπου ομίλησε καταλλήλως και ευχήθηκε προς όλους τους προσκυνητές.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστη ο εορτάζων τα ονομαστήριά του Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, προς τον οποίο ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε καταλλήλως.

Ιδιαιτέρως ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στον κ. Γεώργιο Σιγανό, ομογενή εκ Μυλοποτάμου ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στις ΗΠΑ, ευχαριστώντας τον για την πολύτιμη βοήθειά του στον τόπο και στην Τοπική μας Εκκλησία.

