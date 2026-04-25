2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης ΕΛΜΕΠΑ:«Σύμπραξη Θεατρικής Ομάδας και Χορωδίας ΕΛΜΕΠΑ με τίτλο «Επέστρεφε»

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) συνεχίζει το πλούσιο πρόγραμμα του 2ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Άνοιξης με την παράσταση «Επέστρεφε», μια σύμπραξη της Θεατρικής Ομάδας και της Χορωδίας του Ιδρύματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στις 20:00, στο Αμφιθέατρο «Μάρκος Καραναστάσης», στο Κλειστό Γυμναστήριο της Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου. Το Φεστιβάλ τελεί υπό τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Η παράσταση αντλεί έμπνευση από το ντοκιμαντέρ «Το αλάτι της γης», αφιερωμένο στο έργο και τη στάση ζωής του διεθνούς φήμης φωτογράφου Sebastião Salgado, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του.

Πρόκειται για μια σκηνική σύνθεση που συνδυάζει σώμα, λόγο, κίνηση, ήχο και εικόνα, δημιουργώντας μια «ανθρώπινη εγκατάσταση» που ενεργοποιεί τα συναισθήματα και γεφυρώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Με κεντρική έννοια το «επέστρεφε», η παράσταση επιχειρεί να αφυπνίσει συνειρμούς και να θέσει ερωτήματα που αφορούν τη σύγχρονη ανθρώπινη εμπειρία, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μνήμης, της επιστροφής και της ταυτότητας.

Η παραγωγή αποτελεί μια δημιουργική συνάντηση των πολιτιστικών ομάδων του Πανεπιστημίου, αναδεικνύοντας τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

