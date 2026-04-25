ΚΡΗΤΗ

ΟΦΗ:Πάμε να φέρουμε το Kύπελλο στην Κρήτη- Πάμε να γράψουμε ιστορία!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι Κρητικοί πάνε να γράψουν μια ακόμα “χρυσή” σελίδα στην ιστορία τους και να σηκώσουν το Κύπελλο!
Λίγες ώρες πριν τον ιστορικό τελικό ΟΦΗ – ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο και η “καρδιά” της Κρήτης χτυπά δυνατά στο Βόλο!
Σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΟΦΗ δίνει το στίγμα με ένα συγκινητικό βίντεο όπου ξετυλίγεται η ιστορία της ομάδας, εδώ και 100 χρόνια:

“…Φύγαμε για Βόλο! Εκεί δεν θα κυνηγήσουμε απλώς το τρόπαιο. Θα αναζητήσουμε κάτι μεγαλύτερο… Την επιβεβαίωση ότι η ιστορία συνεχίζεται. Ότι το όνειρο παραμένει ζωντανό! Γιατί ο ΟΦΗ είναι η φλόγα που δε σβήνει ποτέ… Ο ΟΦΗ είναι εδώ, για να εμπνέει τις νέες γενιές. Για να γράφει ιστορία… Κι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει στον Τελικό. Συνεχίζεται και μας κάνει περήφανους! Καλη επιτυχία ΟΦΑΡΑ ΜΟΥ”!

