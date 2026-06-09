Τα νέα φάρμακα για την παχυσαρκία δεν είναι πανάκεια

Εξι ερωτήσεις και απαντήσεις που αποτυπώνουν τους πιθανούς κινδύνους από τη μη ενδεδειγμένη και σωστή λήψη τους και αποδεικνύουν ότι ο πρωταγωνιστής για υγιεινό αδυνάτισμα πρέπει να είναι ο τρόπος ζωής.

Η παχυσαρκία αποτελεί τη σύγχρονη επιδημία της εποχής μας, αφορά κάθε ηλικία, και με συνέπειες ανυπολόγιστες για την κοινωνία. Πολλοί έχουν ασχοληθεί με τα «μυστικά» του πώς να χάσεις βάρος, είτε μέσω ειδικών διαιτών είτε μέσω φαρμάκων. Τα τελευταία χρόνια, μια νέα κατηγορία ενέσιμων φαρμάκων (αγωνιστές GLP-1) έχει γίνει συνώνυμη της απώλειας βάρους. Αρχικά σχεδιασμένα για τον διαβήτη, υπόσχονται σημαντική μείωση κιλών, και πράγματι, πολλοί χρήστες βλέπουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ωστόσο, είναι τόσο απλό;

Αν και αυτά τα φάρμακα μπορούν να μειώσουν τον «θόρυβο της τροφής», δηλαδή τη συνεχή ενασχόληση με σκέψεις για φαγητό, που δυσκολεύει την τήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής, δεν δημιουργούν αυτόματα τις προϋποθέσεις για καλή υγεία. Πρόκειται για φάρμακα που έχουν εγκριθεί για άτομα με υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος (≥30 kg/m²), δηλαδή για άτομα με σοβαρή παχυσαρκία, και πάντα υπό ιατρική παρακολούθηση.

Για να κατανοήσουμε γιατί η αλλαγή του τρόπου ζωής πρέπει να παραμένει ο κύριος μοχλός του ταξιδιού σας προς την υγεία, ας εξετάσουμε έξι βασικά ερωτήματα.

1. Αν το φάρμακο μειώνει το βάρος μου, γιατί χρειάζεται ακόμα να προσέχω τη διατροφή μου και να ασκούμαι;

Το φάρμακο δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, όχι μια μόνιμη λύση. Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι όταν οι ασθενείς διακόπτουν αυτά τα φάρμακα χωρίς να έχουν εδραιώσει ισχυρές διατροφικές συνήθειες, η επανάκτηση του βάρους είναι ταχεία και σχεδόν καθολική, το γνωστό «φαινόμενο γιο-γιο». Ερευνες καταδεικνύουν ότι τα δύο τρίτα του βάρους που χάθηκε μπορεί να ανακτηθούν μόλις σε έξι μήνες με έναν χρόνο από τη διακοπή λήψης του φαρμάκου.

Ουσιαστικά, το φάρμακο «μειώνει την ένταση» της πείνας, δίνοντάς την ευκαιρία να χτιστούν συνήθειες που απαιτούνται για μακροχρόνια διατήρηση. Χωρίς θεμέλια συμπεριφορικής αλλαγής, το βάρος επιστρέφει μόλις αφαιρεθεί η βιολογική υποστήριξη.

2. Ποιος είναι ο κίνδυνος για τη σύσταση του σώματός μου αν βασίζομαι μόνο στην ένεση;

Η απώλεια βάρους δεν είναι πάντα συνώνυμη με κέρδος υγείας. Οταν το βάρος μειώνεται γρήγορα, ο οργανισμός συχνά «καίει» μαζί με το λίπος και μυϊκή μάζα, δηλαδή τους μυς που μας κρατούν όρθιους και δυνατούς. Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 20% έως 40% του βάρους που χάνεται με αυτές τις φαρμακευτικές θεραπείες είναι στην πραγματικότητα μυϊκή μάζα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σαρκοπενική παχυσαρκία: δηλαδή, λίγος μυς και πολύ λίπος, ακόμα και αν η ζυγαριά δείχνει λιγότερα κιλά. Για την πρόληψη αυτού του φαινομένου είναι απαραίτητη η άσκηση με βάρη τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και η ισορροπημένη διατροφή. Το φάρμακο βοηθά τη ζυγαριά, αλλά τα υπόλοιπα κρατούν το σώμα δυνατό.

3. Τρώω πολύ λιγότερο, άρα δεν είναι αυτόματα πιο υγιεινό;

Οχι απαραίτητα. Τα σύγχρονα φάρμακα μπορούν να μειώσουν την πρόσληψη θερμίδων από 16% έως 39%, αλλά το να τρώτε σημαντικά λιγότερο αυξάνει τον κίνδυνο ελλείψεων σε σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Οταν μειώνεται η ποσότητα της τροφής, πρέπει να αυξάνεται η ποιότητά της. Μελέτες έχουν εντοπίσει συχνές ελλείψεις σε βιταμίνη D, σίδηρο και βιταμίνη Β12 μεταξύ των χρηστών, επειδή απλώς δεν καταναλώνουν αρκετά απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Για να αποφύγετε τον υποσιτισμό, την κόπωση και την τριχόπτωση, η διατροφή σας πρέπει να μετατοπιστεί από το απλό «τρώω λιγότερο» στο να καταναλώνετε τροφές υψηλής θρεπτικής αξίας, όπως λαχανικά, φρούτα και τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως όσπρια, αβγά, γαλακτοκομικά και ψάρι.

4. Είναι ασφαλής η χρήση αυτών των φαρμάκων χωρίς αυστηρή ιατρική παρακολούθηση;

Οχι. Πρόκειται για ισχυρά φάρμακα που επηρεάζουν βαθιά τον μεταβολισμό. Τα φάρμακα αυτά έχουν συγκεκριμένες κλινικές ενδείξεις: χορηγούνται σε ενηλίκους με παχυσαρκία και πάντα ως συμπλήρωμα σε διατροφική παρέμβαση και αυξημένη σωματική δραστηριότητα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αισθητικούς λόγους ούτε χωρίς επιστημονικώς επαγγελματική καθοδήγηση.

Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: EMA, Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων: FDA), τα φάρμακα αυτά απαγορεύονται σε άτομα με ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς, με σύνδρομο Πολλαπλής Ενδοκρινικής Νεοπλασίας Τύπου 2 (MEN 2) και σε εγκύους ή γυναίκες που σχεδιάζουν εγκυμοσύνη. Απαιτείται αυστηρή ιατρική αξιολόγηση πριν από την έναρξη σε άτομα με χολολιθίαση (πέτρες στη χολή), ιστορικό παγκρεατίτιδας, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφρική νόσο, και σε όσους πρόκειται να υποβληθούν σε αναισθησία.

Η χρήση χωρίς επίβλεψη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές γαστρεντερικές παρενέργειες όπως ναυτία και έμετος, που είναι πιθανό να προκαλέσουν αφυδάτωση και οξεία νεφρική βλάβη. Ο FDA επέβαλε πρόσφατα (2025) υποχρεωτική προειδοποίηση στις ετικέτες όλων των φαρμάκων GLP-1 σχετικά με τον κίνδυνο σοβαρής νεφρικής βλάβης λόγω αφυδάτωσης. Επιπλέον, χωρίς επαγγελματική καθοδήγηση, ο μεταβολισμός μπορεί να προσαρμοστεί μειώνοντας τη βασική κατανάλωση ενέργειας, κάτι που δυσκολεύει την περαιτέρω απώλεια βάρους και διευκολύνει την αύξηση βάρους στη συνέχεια. Απαιτείται ιατρική και διατροφική παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι το φάρμακο υπηρετεί την υγεία σας, αντί να την υπονομεύει.

5. Πώς πρέπει να βλέπω τη σχέση μεταξύ του φαρμάκου και του τρόπου ζωής μου;

Σκεφτείτε το φάρμακο ως προσωρινή σκαλωσιά που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή. Η υγεία σας χτίζεται από την καθημερινή διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τις συνήθειες ύπνου σας. Αν αφαιρέσετε τη σκαλωσιά χωρίς να έχετε χτίσει τη δομή, όλα καταρρέουν. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα νόσος, και γι’ αυτό ακριβώς χρειάζεται η δομή να είναι γερή πριν αφαιρεθεί η σκαλωσιά.

6. Τελικά, τι ρόλο πρέπει να παίζουν αυτά τα φάρμακα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας;

Οι θεραπείες με ενέσιμα φάρμακα GLP-1 μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα όταν είναι απαραίτητο, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά όσους δυσκολεύονται με τους βιολογικούς παράγοντες της παχυσαρκίας. Ωστόσο, πρέπει πάντα να υπηρετούν τον τρόπο ζωής, όχι το αντίστροφο. Η χορήγησή τους πρέπει να γίνεται μόνο εντός δομημένου σχεδίου φροντίδας που περιλαμβάνει διαιτολόγο-διατροφολόγο, ιατρό και, ιδανικά, επαγγελματία σωματικής δραστηριότητας.

Η πραγματική υγεία δεν βρίσκεται σε μια ένεση, αλλά στις συνήθειες που χτίζετε, στα θρεπτικά συστατικά που καταναλώνετε και στην ενεργή ζωή που κάνετε. Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι πρόκειται για φάρμακα υψηλού κόστους, χωρίς καθολική κάλυψη. Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε ακριβές φαρμακοθεραπείες. Η πρόληψη, η εκπαίδευση και η υποστήριξη αλλαγής συμπεριφοράς παραμένουν η πιο δίκαιη και αποτελεσματική επένδυση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε επίπεδο πληθυσμού.

Η κυρία Εμμανουέλα Μαγριπλή είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Διατροφικής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επισκέπτρια καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος (eatsmart.gr).

Ο κύριος Δημοσθένης Παναγιωτάκος είναι καθηγητής Βιοστατιστικής & Επιδημιολογίας της Διατροφής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και Adjunct Professor, Faculty of Health, University of Canberra (Australia).