Μέση Ανατολή: Το Ιράν κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»

Ο πρόεδρος Ντ. Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο κοντά στα Στενά του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να απαντήσει στην επίθεση… «αναγκαστικά». Οι πρώτες εκτιμήσεις αναλυτών.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο περιπολούσε στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεσμεύτηκε να απαντήσει, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το περιστατικό σηματοδότησε την πρώτη απώλεια ελικοπτέρου Apache από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache (κεντρική φωτογραφία: αρχείου), ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι είναι σώοι και ασφαλείς», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social. «Εντούτοις, οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση», συμπλήρωσε.

“I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States… pic.twitter.com/yMGXqG89ax — The White House (@WhiteHouse) June 9, 2026

Φόβοι για κλιμάκωση της έντασης

Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση, αναφέρουν διεθνείς αναλύσεις.

«Αν το Ιράν όντως κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, γνώριζε τη σοβαρότητα της ενέργειας», δήλωσε στο Al Jazeera ο Σίνα Αζόντι, επίκουρος καθηγητής Πολιτικής της Μέσης Ανατολής, στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

«Πιστεύω ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να καταστήσουν απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε κλιμάκωση της έντασης και νομίζω ότι ασκούν όση μεγαλύτερη πίεση μπορούν στην αμερικανική πλευρά για να επιτύχουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

«Ο πόλεμος είναι πολύ αντιδημοφιλής εδώ στις ΗΠΑ. Οι τιμές της βενζίνης έχουν ανέβει, ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί, και ταυτόχρονα έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, και κανείς δεν θέλει να είναι διοργανωτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να βομβαρδίζει μια άλλη χώρα», συμπλήρωσε.

Πρώτη κατάρριψη ελικοπτέρου από την έναρξη της σύγκρουσης

Αυτή είναι η πρώτη απώλεια ελικοπτέρου Apache από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι δύο «στρατιώτες διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς σε διάστημα περίπου δύο ωρών και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση», αφού το ελικόπτερο AH-64 Apache στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη «κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ περιπολούσε στα περιφερειακά ύδατα».

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικό drone. Μια άλλη πηγή που έχει γνώση του περιστατικού ανέφερε ότι ήταν ένα drone τύπου Shahed.

Ο πλοίαρχος Τίμοθι Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι μη επανδρωμένο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εντόπισε και διέσωσε το πλήρωμα. Το drone τους παρέλαβε και τους μετέφερε σε ασφαλή σημείο. Αποτελούσε μέρος της Ειδικής Δύναμης 59, η οποία συστάθηκε το 2021 και περιλαμβάνει μη επανδρωμένα σκάφη και drones.

Η χρήση των ελικοπτέρων Apache στο Ιράν

Η New York Times ήταν η πρώτη που ανέφερε ότι ένα ελικόπτερο Apache του αμερικανικού στρατού συνετρίβη κοντά στα Στενά τη Δευτέρα και ότι χρειάστηκε να μπει σε εφαρμογή επιχείρηση για τη διάσωση των δύο μελών του πληρώματος.

Τα ελικόπτερα Apache χρησιμοποιούνται κυρίως για επιθέσεις ακριβείας, αεροπορική υποστήριξη εδάφους και αεροπορική αναγνώριση. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για επιθέσεις εναντίον ιρανικών μικρών σκαφών, στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου που εκδόθηκε τον Μάιο, ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει δεκάδες αεροσκάφη – μεταξύ των οποίων τουλάχιστον πέντε μαχητικά αεροσκάφη, επτά αεροσκάφη ανεφοδιασμού Stratotanker, ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης και περισσότερα από είκοσι τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη – από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.