Χανιά:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Σούδα- Βαμβακόπουλο.

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στο τμήμα Σούδα- Βαμβακόπουλο.

Ειδικότερα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την 06:00 ώρα της 31/07/2026 έως και την 06:20 ώρα της ιδίας, χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διακοπεί η κυκλοφορία από το κόμβο Σούδας έως το κόμβο Μουρνιών του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και ακολούθως του κλάδου ανόδου από το Κόμβο Μουρνιών προς Κίσσαμο, για τις ανάγκες εκτελούμενων εργασιών.

Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης διακοπής της κυκλοφορίας, τα κινούμενα οχήματα επί του Β.Ο.Α.Κ. θα εκτρέπονται από τον κόμβο Σούδας, στο οδικό δίκτυο της πόλης των Χανίων.

Τονίζεται ότι οι προαναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν μόνο το βόρειο ρεύμα κυκλοφορίας του Β.Ο.ΑΚ. και η κυκλοφορία στο ρεύμα από Κίσσαμο προς Σούδα θα διεξάγεται κανονικά.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.