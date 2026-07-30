ΡΕΘΥΜΝΟ

Εφιάλτης χωρίς τέλος στην Κρήτη: Γιγαντώνεται η μάχη στον Ασώματο – Εκκενώθηκε η μονή Πρέβελης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Νέα μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο, αυτή τη φορά στην περιοχή του Ασωμάτου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου το πύρινο μέτωπο πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι και εξαπλώθηκε με ταχύτητα, καθώς οι ριπές του ανέμου ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί 72 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, της 6ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και της 3ης ΕΜΑΚ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία εναέρια μέσα, τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να πραγματοποιήσουν ρίψεις, εξαιτίας των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων που πνέουν στο μέτωπο.

Η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε διαδοχικές ενεργοποιήσεις του 112, καθώς η φωτιά πλησίαζε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές.

Αρχικά ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, με κατεύθυνση προς τα Λευκόγεια.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε νέο μήνυμα για εκκένωση των Λευκογείων, του Δαμνονίου και του Αμμουδίου. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και η Μονή Πρέβελης.

Παράλληλα, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη θάλασσα. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών, απομάκρυνε συνολικά 50 ανθρώπους από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Στην περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και δύο ιδιωτικά πλωτά μέσα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και σκάφος της Frontex, ώστε να συνδράμει εφόσον απαιτηθούν νέες απομακρύνσεις.

Η παρουσία του Λιμενικού στα νότια παράλια του Ρεθύμνου είναι συνεχής από την προηγούμενη ημέρα, λόγω των διαδοχικών πυρκαγιών και των εκκενώσεων παραλιακών περιοχών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στην Κρύα Βρύση είχαν απομακρυνθεί διά θαλάσσης ακόμη 31 άτομα από την παραλία του Αγίου Παύλου.

Οι πυροσβεστικές και λιμενικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με τις Αρχές να καλούν κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112 και να μην επιχειρούν να προσεγγίσουν τις περιοχές του μετώπου.

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