Ο Δήμος Μυλοποτάμου στηρίζει τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου

🚨 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ 🚨

Ο Δήμος Μυλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσοι δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα.

Συγκεντρώνουμε:

💧 Εμφιαλωμένα νερά

🥫 Τρόφιμα μακράς διάρκειας

🧤 Γάντια εργασίας

🛠️ Φτυάρια, τσάπες, σκαλιστήρια, ψεκαστήρες

🔦 Φακούς, μπαταρίες, power banks

🩹 Γάζες, φυσιολογικούς ορούς, αντισηπτικά και λοιπό υγειονομικό υλικό

📍 Σημείο συγκέντρωσης:

Δημαρχείο Μυλοποτάμου – Πέραμα

Η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας κοινωνίας. Ας σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και σε όσους αγωνίζονται αδιάκοπα για την προστασία της ζωής και του τόπου μας.

Κάθε προσφορά έχει αξία. Κάθε πράξη ανθρωπιάς δίνει ελπίδα.