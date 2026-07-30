Ρέθυμνο: Εκτός ελέγχου η φωτιά – Νέες εκκενώσεις, καίγονται σπίτια και ζητούνται ενισχύσεις από την Αθήνα

Η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο παραμένει σε εξέλιξη, με νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση των Κεραμών προς τον Δρυμίσκο. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ φορείς και επιχειρήσεις ενισχύουν έμπρακτα τους πυροσβέστες και τους πυρόπληκτους

Νέα δραματική τροπή παίρνει η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δημιουργούν διαρκώς νέα μέτωπα, αναγκάζοντας τις Αρχές να προχωρούν σε συνεχείς προληπτικές εκκενώσεις οικισμών.

Το απόγευμα της Πέμπτης εστάλη νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των Κεραμών να απομακρυνθούν άμεσα προς τον Δρυμίσκο, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το μήνυμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κεραμές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς Δρυμίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Η νέα αυτή προειδοποίηση έρχεται να προστεθεί στη σειρά των μηνυμάτων που έχουν σταλεί από νωρίς το μεσημέρι για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές που απειλούνται, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να εξελίσσεται σε εξαιρετικά δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες.

Την ίδαι ώρα νέα ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς λίγο πριν το βράδυ αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση της Αγίας Παρασκευής, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, οι φλόγες έχουν φτάσει σε κατοικία της περιοχής, η οποία παραδίδεται στις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη προκειμένου να προστατεύσουν τον οικισμό και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε περισσότερες κατοικίες.

Παράλληλα, το μέτωπο που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Πρέβελη κινείται πλέον προς τον ορεινό όγκο, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά κάθε προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και η μεταβολή της κατεύθυνσης του ανέμου κρατούν σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή.

Επιτακτική η ενίσχυση με πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόπωση των πυροσβεστών που επιχειρούν στα μέτωπα είναι πλέον εμφανής, καθώς πολλοί από αυτούς βρίσκονται αδιάκοπα στη μάχη από το πρωί της Τετάρτης. Για τον λόγο αυτό έχει ζητηθεί η αποστολή επιπλέον πυροσβεστικών δυνάμεων από την Αθήνα, ώστε να ενισχυθούν τα κλιμάκια που επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Λίγο νωρίτερα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού προκάλεσε νέα μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Εκκενώθηκαν προληπτικά το μοναστήρι της περιοχής και οικισμοί έως την παραλία του Πρέβελη, ενώ καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στο μοναδικό φοινικόδασος.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από την παραλία του Πρέβελη, τα οποία μεταφέρθηκαν με πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος σε ασφαλές σημείο, χωρίς να παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα. Οι 51 μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΚΡΗΤΗ TV ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, οι συνεχείς μεταβολές στη διεύθυνση και την ένταση των ανέμων δημιουργούν διαρκώς νέες εστίες και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, το ελικόπτερο Erickson, που είχε διατεθεί για την ενίσχυση της επιχείρησης, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει ρίψεις νερού, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την ασφαλή επιχειρησιακή του δράση.

Παρά τις δυσκολίες, στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ το βάρος των επιχειρήσεων έχει μεταφερθεί στις περιοχές Λιγκρές και Αγία Παρασκευή, όπου συνεχίζεται η προσπάθεια περιορισμού των αναζωπυρώσεων.

Κύμα αλληλεγγύης προς όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή

Μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς όλους τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους εθελοντές που ανταποκρίθηκαν άμεσα, στηρίζοντας τόσο τους πυροσβέστες όσο και τις υπηρεσίες που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Ο Σύλλογος Εστίασης Ρεθύμνου προσφέρει 300 μερίδες φαγητού για τους πυροσβέστες, ενώ η LIDL Ελλάς διέθεσε μεγάλες ποσότητες νερών, σνακ και ειδών άμεσης κατανάλωσης.

Παράλληλα, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ρεθύμνου ανακοίνωσε ότι θα συνδράμει, σε συνεργασία με τον Δήμο και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στην κάλυψη αναγκών ευάλωτων πολιτών στις πληγείσες περιοχές, παρέχοντας φαρμακευτική αγωγή, υγειονομικό υλικό και κάθε αναγκαία υποστήριξη.

«Σε αυτές τις δύσκολες ώρες αναδεικνύεται το πραγματικό πρόσωπο της κοινωνίας μας. Άνθρωποι, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια λέξη αλλά πράξη προσφοράς», δήλωσε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, τονίζοντας ότι ο Δήμος συνεχίζει να συντονίζει κάθε διαθέσιμη βοήθεια.

Πολύ υψηλός κίνδυνος και την Παρασκευή

Την ίδια στιγμή, η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει και για αύριο πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) για την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και για αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των σωμάτων ασφαλείας.https://www.neakriti.gr/