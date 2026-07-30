Εφιάλτης δίχως τέλος στο Ρέθυμνο – Απεγκλωβισμός στην παραλία Πρέβελη – Πύρινα μέτωπα σε Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο

Μαίνεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο – Απεγκλωβισμός δεκάδων ατόμων από την παραλία Πρέβελη – Καλύτερη είναι η εικόνα σε Σητεία και Πλωμάρι – Νέα πύρινα μέτωπα σε Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. «Βροχή» τα 112.

Στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο, ενώ ξέσπασε νέα πυρκαγιά στον Ασώματο.

Αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα φωτιά στην Πάρο. Νέο πύρινο μέτωπο στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Καλύτερη είναι η εικόνα σε Σητεία και Πλωμάρι Λέσβου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκολεύουν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν.

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