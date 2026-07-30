ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Καταστροφικές εικόνες: Απειλείται το φοινικόδασο της Πρέβελης – Μάχη των πυροσβεστών να σβήσουν τις φλόγες πριν επεκτάθουν – δείτε video

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Ρέθυμνο, που πλέον έχει «κατέβει» από το Κουρταλιώτικο φαράγγι και έχει μπει στο φοινικόδασος της Πρέβελης.

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Ρέθυμνο, που πλέον έχει «κατέβει» από το Κουρταλιώτικο φαράγγι και έχει μπει στο φοινικόδασος της Πρέβελης.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών είναι υπεράνθρωπες, αλλά το πύρινο μέτωπο είναι σχεδόν αδύνατο να τιθασευθεί, εξαιτίας και των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ρέθυμνο: Καθεστώς έκτακτης ανάγκης για το Δήμο Αγίου Βασιλείου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το πέταλο του θανάτου: Πώς οι ακραίες...

0
Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη...

Εφιάλτης δίχως τέλος στο Ρέθυμνο – Απεγκλωβισμός...

0
Μαίνεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο -...

Το πέταλο του θανάτου: Πώς οι ακραίες...

0
Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη...

Εφιάλτης δίχως τέλος στο Ρέθυμνο – Απεγκλωβισμός...

0
Μαίνεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο -...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εφιάλτης δίχως τέλος στο Ρέθυμνο – Απεγκλωβισμός στην παραλία Πρέβελη – Πύρινα μέτωπα σε Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο
Επόμενο άρθρο
Το πέταλο του θανάτου: Πώς οι ακραίες συνθήκες έστησαν τη μοιραία παγίδα για τους δύο πυροσβέστες
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related