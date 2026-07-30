Καταστροφικές εικόνες: Απειλείται το φοινικόδασο της Πρέβελης – Μάχη των πυροσβεστών να σβήσουν τις φλόγες πριν επεκτάθουν – δείτε video

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Ρέθυμνο, που πλέον έχει «κατέβει» από το Κουρταλιώτικο φαράγγι και έχει μπει στο φοινικόδασος της Πρέβελης.

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Ρέθυμνο, που πλέον έχει «κατέβει» από το Κουρταλιώτικο φαράγγι και έχει μπει στο φοινικόδασος της Πρέβελης.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών είναι υπεράνθρωπες, αλλά το πύρινο μέτωπο είναι σχεδόν αδύνατο να τιθασευθεί, εξαιτίας και των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ρέθυμνο: Καθεστώς έκτακτης ανάγκης για το Δήμο Αγίου Βασιλείου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ