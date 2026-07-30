“Μη μπαίνετε στη θάλασσα” – Έκκληση του Λιμεναρχείου Ηρακλείου

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Δραματική έκκληση σε πολίτες κι επισκέπτες απευθύνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ζητώντας να αποφεύγουν το μπάνιο στη θάλασσα, λόγω των εξαιρετικά αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Εξαρχής εκδόθηκε ανακοίνωση καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν – και κατά τόπους ξεπερνούν- τα 8 μποφόρ προκαλούν έντονη ανησυχία, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις μεγάλες φωτιές στο νότιο Ρέθυμνο.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη θάλασσα ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές σκαφών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης και προστασίας των σκαφών τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

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