ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

“Μη μπαίνετε στη θάλασσα” – Έκκληση του Λιμεναρχείου Ηρακλείου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Δραματική έκκληση σε πολίτες κι επισκέπτες απευθύνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ζητώντας να αποφεύγουν το μπάνιο στη θάλασσα, λόγω των εξαιρετικά αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Εξαρχής εκδόθηκε ανακοίνωση καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν – και κατά τόπους ξεπερνούν- τα 8 μποφόρ προκαλούν έντονη ανησυχία, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις μεγάλες φωτιές στο νότιο Ρέθυμνο.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη θάλασσα ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές σκαφών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης και προστασίας των σκαφών τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

CRETALIVE

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο: Στο Θριάσιο 71χρονος με εγκαύματα στο...

0
Στο Θριάσιο Νοσοκομείο αναμένεται να διακομιστεί 71χρονος, ο οποίος...

«Να μην το ζήσω ξανά»: Η μαρτυρία...

0
Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις φαίνονται μικρές μπροστά στο...

Ρέθυμνο: Στο Θριάσιο 71χρονος με εγκαύματα στο...

0
Στο Θριάσιο Νοσοκομείο αναμένεται να διακομιστεί 71χρονος, ο οποίος...

«Να μην το ζήσω ξανά»: Η μαρτυρία...

0
Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις φαίνονται μικρές μπροστά στο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το πέταλο του θανάτου: Πώς οι ακραίες συνθήκες έστησαν τη μοιραία παγίδα για τους δύο πυροσβέστες
Επόμενο άρθρο
«Να μην το ζήσω ξανά»: Η μαρτυρία ψαρά για την εκκένωση πολιτών με καΐκι στο Ρέθυμνο – Σοκαριστικό βίντεο
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στο τραπέζι η 13η σύνταξη αλλά στο ύψος της εθνικής

ΠΚ team ΠΚ team -
Ενα από τα επικρατέστερα σενάρια προβλέπει την αύξηση του...

Ρέθυμνο: Στο Θριάσιο 71χρονος με εγκαύματα στο 40% του σώματός του από τη φωτιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο Θριάσιο Νοσοκομείο αναμένεται να διακομιστεί 71χρονος, ο οποίος...

Συνταξιούχοι: «Κόφτες» σε συντάξεις χηρείας και 72 δόσεις για χρέη προς ΕΦΚΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Το νέο καθεστώς των συντάξεων χωρίζει τους συνταξιούχους που...

Πυρκαγιές – «ατομικές βόμβες»: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με μια νέα εποχή ακραίων κλιματικών φαινομένων

ΠΚ team ΠΚ team -
Πυρκαγιές μεγάλης έκτασης μαίνονται στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τις...