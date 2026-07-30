Επίσκεψη κλιμακίου του ΚΚΕ στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοιρών και τους πυρόπληκτους της περιοχής του Ρεθύμνου

Σήμερα, Πέμπτη, 30/7/2026, κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, περιόδευσε στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοιρών, όπου έχουν μεταφερθεί εργαζόμενοι, τουρίστες και κάτοικοι της περιοχής του Αγίου Παύλου και των γειτονικών περιοχών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Εκεί έχει εξασφαλιστεί ο τόπος προσωρινής διαμονής τους ωστόσο προκύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα.

Αρχικά, πώς θα εξασφαλιστεί η άμεση μετακίνησή αυτών των ανθρώπων, η μεταφορά τους στον τόπο κατοικίας τους, για τους τουρίστες, και αφετέρου όσον αφορά τους εργαζόμενους που εργάζονταν σε ξενοδοχεία που έχουν πληγεί, ποια μέτρα θα παρθούν ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση από την πολιτεία, δηλαδή, πέραν των υπολοίπων, φάρμακα και ιατρική παρακολούθηση όλων αυτών των ανθρώπων,

οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν μέσα στη θάλασσα, διασώθηκαν από το λιμενικό, αλλά και από απλούς ψαράδες που έτρεξαν για να βοηθήσουν. Ακόμη, το Κέντρο Υγείας Μοιρών άμεσα να στηριχθεί από το κράτος και να εξασφαλιστούν όλα τα παραπάνω, να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις που απαιτούνται και φυσικά να εξασφαλίσει τα φάρμακα όλων αυτών των ανθρώπων που ενδεχομένως να έχουν αρκετά προβλήματα.

Ένα ακόμη ζήτημα που προκύπτει αφορά τους εργαζόμενους των ξενοδοχείων που επλήγησαν από τη φωτιά. Δυστυχώς, αυτοί οι εργαζόμενοι δούλευαν μέχρι και τη στιγμή που πήρε φωτιά το ξενοδοχείο, ενώ αρκετοί σέρβιραν τουρίστες την ώρα της Πυρκαγιάς! Αυτό είναι το κράτος τους!

Αυτές είναι οι συνθήκες που επικρατούν στις ξενοδοχειακές μονάδες-γαλέρες! Αυτό είναι το τουριστικό τους θαύμα για το οποίο καμαρώνουν όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλα τα αστικά κόμματα που στηρίζουν αυτήν την πολιτική. Αυτό που απαιτείται άμεσα είναι οι εργαζόμενοι να λάβουν έκτακτο επίδομα για να μπορούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια!

Έτσι, είναι απολύτως δίκαια τα αιτήματα τους ώστε εδώ και τώρα να εξασφαλιστεί η εργασιακή τους συνέχεια, με ευθύνη του ίδιου του κράτους και του αρμόδιου Υπουργείου.

Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απαιτούμε να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, επίγεια και εναέρια, να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αξιοπρεπή διαβίωση και αποζημίωση όσων επλήγησαν από τη φωτιά, εργαζόμενων, κατοίκων και τουριστών και επιπλέον να διερευνηθεί η υπόθεση των δύο νεκρών πυροσβεστών. Κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό.

Η Πολιτεία να αναλάβει εδώ και τώρα τις ευθύνες της, με άμεση καταγραφή των ζημιών, εξασφάλιση προσωρινών τόπων φιλοξενίας κλπ, να προχωρήσει σε άμεσες αποζημιώσεις, στις πληγείσες κατοικίες, σε επαγγελματικούς χώρους, στο αγροτικό και κτηνοτροφικό κεφάλαιο και να παράσχει ό,τι άλλο χρειάζεται έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην μείνουν έρμαια της καταστροφής αλλά να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους στον τόπο τους.

Όμως, είναι άξιο απορίας πώς για πολλοστή φορά, παίρνει φωτιά η συγκεκριμένη περιοχή. Πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες και οι υπαίτιοι. Ως ΚΚΕ είχαμε καταθέσει από το 2025 συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ερώτηση για τις ελλείψεις του πυροσβεστικού σώματος της περιοχής.

Ωστόσο, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβέστες, δυστυχώς δεν έχουν τις δυνατότητες και τα μέσα προκειμένου να συμβάλουν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά και γρήγορα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν ότι αυτό που χρειάζεται είναι τα μέτρα της πρόληψης και όχι και της καταστολής. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει στελέχωση με επιπλέον προσωπικό, χρηματοδότηση, υποδομές κα. Γι’ αυτό, ως ΚΚΕ θα δώσουμε την μάχη και μέσα και έξω από τη Βουλή, κόντρα στη λογική του κόστους-όφελους, ώστε να μην έρθει ξανά ο λαός αντιμέτωπος με τέτοια φαινόμενα, που δυστυχώς είναι συμφοιτά με το κράτος της εκμετάλλευσης.

Τέλος, αντιπροσωπεία του ΚΚΕ παραβρέθηκε στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Φουρφουρα Ρεθύμνου, με τον βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη, τον Σάββα Βασιλειάδη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Νίκο Μανουσάκη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση.

—