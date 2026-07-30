ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στην ΕΕΛ Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ευαρέστου, Παρασίου & Παμφίλου το Σάββατο 1/8

Με σταθερό ρυθμό προχωρά το σημαντικό έργο της προσθήκης τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου για την αξιοποίηση της εκροής για άρδευση.
Με στόχο την εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών, η ΔΕΥΑΗ ανακοινώνει ότι το Σάββατο 1 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων στην μεταλλική γέφυρα μεταξύ των οδών Ευαρέστου (ανατολικά) και Παρασίου & Παμφίλου (δυτικά) από τις 09:00 έως τις 12:00. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή.
Η ΔΕΥΑΗ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τις προειδοποιητικές πινακίδες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών.

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