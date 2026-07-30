Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για τον αδόκητο θάνατο των δυο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Στο μήνυμά του αναφέρει:

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου.

Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη τους θα μείνει ζωντανή ως παράδειγμα θάρρους και καθήκοντος, αφού με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες πολιτών».

Αιωνία τους η μνήμη.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης