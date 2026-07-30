Ηράκλειο:Ο Μάνος Μακρόπουλος και η Βάλλια Ειρηναίου στη Γιορτή Μπανάνας στην Άρβη

Η Γιορτή Μπανάνας Άρβης, ένας από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς θεσμούς της νότιας Κρήτης, επιστρέφει και φέτος με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, φιλοξενώντας δύο αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Λιμάνι Άρβης, ο Μάνος Μακρόπουλος και η Βάλλια Ειρηναίου, μαζί με την Ελευθερία Νικολουδάκη, θα χαρίσουν στο κοινό μια μοναδική βραδιά γεμάτη αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, διαχρονικές επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι μέχρι αργά το βράδυ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Γιορτής Μπανάνας Άρβης, μιας διοργάνωσης που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, αναδεικνύοντας το τοπικό προϊόν και την παράδοση της περιοχής, συνδυάζοντας γεύσεις, πολιτισμό και ποιοτική μουσική.

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Παρασκευή 7 Αυγούστου

19:30 – Επίσημη έναρξη της 8ης Γιορτής Μπανάνας, αγιασμός και χαιρετισμοί.

Ομιλία – συζήτηση με θέμα «Από την οθόνη στη σύνδεση: Μία πρόκληση για το γονέα», με ομιλήτρια τη Δόξα Σταυρακάκη, εργοθεραπεύτρια και επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου «Σύνδεση».

22:00 – Κρητική μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη.

Σάββατο 8 Αυγούστου

20:30 – Θεατρική παράσταση «Δυομισι Φόνοι και ένα Μπουλντόγκ» από τη θεατρική ομάδα Αυλαία (είσοδος ελεύθερη).

23:00 – Μεγάλη λαϊκή βραδιά με τον Μάνο Μακρόπουλο και τη Βάλλια Ειρηναίου, με τη συμμετοχή της Ελευθερίας Νικολουδάκη.

Κυριακή 9 Αυγούστου

20:30 – Θεατρική παράσταση «Οδυσσέας» από το Κουκλοθέατρο Κρήτης (είσοδος ελεύθερη).

22:00 – Κρητική μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού (είσοδος ελεύθερη).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ο χώρος της γιορτής θα είναι ανοιχτός από τις 19:00, με ελεύθερη είσοδο, δωρεάν παραδοσιακά γλυκίσματα με βάση την μπανάνα, λικέρ μπανάνας, φρέσκες μπανάνες από τους παραγωγούς της περιοχής, καθώς και έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στην ιστορία και την εξέλιξη της Άρβης.

Η 8η Γιορτή Μπανάνας Άρβης αποτελεί πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό που προβάλλει τον πρωτογενή τομέα, τον πολιτισμό και την παράδοση της περιοχής, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: 698 680 7583

Χορηγοί επικοινωνίας: Sfera 98.7, Politica 89.8, Derti 107.7 και Σπορ FM 104.2 Κρήτης

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Άρβης

Συνδιοργάνωση: Δήμος Βιάννου

Με την Υποστήριξη: Περιφέρεια Κρήτης – Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου – Μπανανοπαραγωγών Άρβης

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