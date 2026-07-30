Νέα φωτιά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και νέο μήνυμα από το 112

Τρία πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις από την ηπειρωτική Ελλάδα επιχειρούν στην περιοχή – Ειδοποίηση προς τους κατοίκους σε Ασώματο, Κοξαρέ και γύρω οικισμούς

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού, όπου εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά, αναγκάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να στραφούν σε ακόμη ένα ενεργό μέτωπο, την ώρα που η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκκενώνεται το μοναστήρι που βρίσκεται στην περιοχή και οι γύρω οικισμοί, μέχρι και την παραλία του Πρέβελη, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος τουριστών, ενώ γίνονται προσπάθειες να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη για να μη φτάσει η φωτιά στο φοινικόδασος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες που έχουν μετακινηθεί στην Κρήτη από την ηπειρωτική Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις. Τον συντονισμό στο πεδίο έχει αναλάβει αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εικόνα στο μέτωπο δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε και το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους των περιοχών Ασώματος, Κοξαρές και των γύρω οικισμών, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις επίγειες δυνάμεις να καταβάλλουν προσπάθεια να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία του νέου πύρινου μετώπου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό μεγάλο μέτωπο εμφανίζει καλύτερη εικόνα, με το βάρος των επιχειρήσεων να έχει μεταφερθεί στις περιοχές των Λιγκρών και της Αγίας Παρασκευής, όπου οι δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. https://www.neakriti.gr/