ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Δήμος Ρεθύμνης πενθεί και ακυρώνει όλες τις προγραμματισμένες του εκδηλώσεις κατα το τριήμερο 30-31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου 2026.

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμος Ρεθύμνης, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ακυρώνει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026.
Η ακύρωση αφορά τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ο Δήμος Ρεθύμνης, καθώς και εκείνες που τελούν υπό την αιγίδα του.
Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Ρεθύμνης δεν φέρει ευθύνη για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή του από άλλους φορείς.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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