ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Νέο πύρινο μέτωπο στον Ασώματο – Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση
Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος του Δήμου Ρεθύμνου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο βρίσκονται:

28 πυροσβέστες
μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ
οκτώ οχήματα
τρία ελικόπτερα
Οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν προσπάθειες για τον άμεσο περιορισμό του μετώπου, ενώ η Πολιτιτική Προστασία με δύο μηνύματα από το 112 έδωσε εντολές εκκένωσης προς όσους βρίσκονται σε Γέφυρα, Μοναστήρι, Γιαννιού και Γεφύρι Πρέβελης, ώστε να μετακινηθούν προς Λευκόγεια.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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