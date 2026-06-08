Επίδομα παιδιού 2026: Αυτές είναι οι 3 νέες αλλαγές που έρχονται στην καταβολή της τρίτης δόσης

Τρεις κατηγορίες δικαιούχων κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της τρίτης διμηνιαίας δόσης (Μαΐου – Ιουνίου) του επιδόματος παιδιού για το 2026 από τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού, η εν λόγω πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 31 Ιουλίου του 2026, ωστόσο προβλέπεται να υπάρξουν τρεις σημαντικές αλλαγές στην τρίτη δόση του επιδόματος για τους δικαιούχους.

Οι αλλαγές

Ειδικότερα, αυτές είναι οι εξής:

1) Η μια αφορά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Για τον υπολογισμό της τρίτης δόσης του δικαιούμενου ποσού του επιδόματος παιδιού αναμένεται να ληφθούν υπόψη:

α. Το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025 του νοικοκυριού και όχι του φορολογικού έτους 2024, όπως αυτό ίσχυε στις δύο προηγούμενες διμηνιαίες δόσεις.

Συνεπώς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν έως τις 15 Ιουλίου 2026 τη φορολογική τους δήλωση για το φορολογικό έτος 2025, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην καταβολή της τρίτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού. Ακόμη επισημαίνεται πως, εάν ο δικαιούχος:

-είχε μείωση στο εισόδημα του το 2025 σε σχέση με το 2024, τότε θα έχει αναδρομική αύξηση στο ποσό του επιδόματος.

-είχε αύξηση στο εισόδημα του το περασμένο έτος σε σχέση με πέρυσι, τότε είναι πολύ πιθανό να κληθεί να επιστρέψει πίσω στον ΟΠΕΚΑ ένα μέρος των χρημάτων του επιδόματος ή και ολόκληρο.

β. Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθεί στην αίτηση του Α21 έτους 2026. Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων του επιδόματος ή την τροποποίηση των υφιστάμενων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10η Ιουλίου 2026 στις 6μμ.

2) Η άλλη σχετίζεται με την ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων.

Σε πιλοτική λειτουργία βρίσκεται ήδη από την 1η Ιουνίου του 2026 το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο είναι «περασμένο» και το επίδομα παιδιού. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, αυστηροποιείται το πλαίσιο καταβολής του επιδόματος παιδιού για τους δικαιούχους, καθώς θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χορήγηση του από ότι στις δύο προηγούμενες δόσεις. Δηλαδή, οι δικαιούχοι θα ελεγχθούν εάν λαμβάνουν και άλλα επιδόματα από κράτος και εάν πράγματι τα δικαιούνται.

3) Και η τρίτη αλλαγή είναι ο κίνδυνος να μείνουν εκτός της πληρωμής του επιδόματος τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Το επίδομα παιδιού αναμένεται να διακοπεί από την 1η Ιουλίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 στα νοικοκυριά:

– στα οποία, η φοίτηση του παιδιού τους δεν διασταυρώνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

στα οποία, η φοίτηση του παιδιού τους δεν διασταυρώνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. – στα οποία, η φοίτηση του τέκνου τους δεν ολοκληρώνεται επαρκώς, λόγω του ότι είχε αδικαιολόγητες απουσίες στο σχολείο.

στα οποία, η φοίτηση του τέκνου τους δεν ολοκληρώνεται επαρκώς, λόγω του ότι είχε αδικαιολόγητες απουσίες στο σχολείο. –στα οποία, το τέκνο τους θα πρέπει να επαναλάβει την τάξη στο τέλος του σχολικού έτους 2025-2026.

Συνεπώς, για να εγκριθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 η αίτηση αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ, θα πρέπει το νοικοκυριό να πληροί από την 1η Ιουλίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 τις εξής προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, τα ανήλικα τέκνα ηλικίας από 4 έως 16 ετών θα πρέπει:

– να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση (φοίτηση από το προ νήπιο έως και το γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2025-2026

να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση (φοίτηση από το προ νήπιο έως και το γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2025-2026 –και να ολοκληρώσουν επαρκώς τη φοίτησή τους στις 30 Ιουνίου 2026 για το παραπάνω σχολικό έτος. Δηλαδή να μην χρειαστεί να επαναλάβουν την τάξη τους, λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.

Τα ποσά

Υπενθυμίζεται πως, το επίδομα του παιδιού καταβάλλεται μέσω της προπληρωμένης κάρτας στον δικαιούχο και το ποσό διαμορφώνεται με βάση την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ανήκει το νοικοκυριό. Ειδικότερα:

– Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί ενός νοικοκυριού είναι: 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ τον μήνα.

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί ενός νοικοκυριού είναι: 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ τον μήνα. –Για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο ενός νοικοκυριού είναι:140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ τον μήνα.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ