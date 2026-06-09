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Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου Ιταλού με στάμπα από αίμα

Από: ΠΚ team

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Αρνείται την εμπλοκή του ο ίδιος.

Ραγδαίες εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγγου που συγκλονίζει το Αίγιο, καθώς φέρεται να έχει εντοπιστεί μπλούζα του 65χρονου συντρόφου του θύματος, που έχει στάμπα από αίμα.

Για την διπλή δολοφονία στο Αίγιο, έχει προσαχθεί ως βασικός ύποπτος ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει πως… κοιμόταν βαθιά σε άλλη σημείο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε τίποτα.

Oι Αρχές θεωρούν τον Ιταλό βασικό ύποπτο για τον θάνατο τόσο της μητέρας όσο και του 26χρονου γιου.

Ο 26χρονος εκτιμάται πως δέχτηκε πρώτα πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια πολλαπλές μαχαιριές στην κοιλιά. Η μητέρα, που μπήκε στον χώρο αργότερα, φέρει αμυντικά τραύματα και περίπου 15-20 μαχαιριές, γεγονός που υποδηλώνει το μένος του δράστη.

Η προσοχή των αστυνομικών στρέφεται στον Ιταλό σύντροφο του θύματος λόγω της συμπεριφοράς του, των αντιφάσεών του, και της παρουσίας του οινοπνεύματος στον χώρο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσπάθησε να απολυμάνει τον χώρο για να εξαφανίσει ίχνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να έχει πλύνει ρούχα και εσώρουχα τις επίμαχες ώρες, κάτι που οι αρχές θεωρούν ύποπτο και για το οποίο ο Ιταλός έδωσε αόριστες δικαιολογίες.

Να σημειωθεί πως ο 26χρονος, που είχε επιστρέψει από τη Γερμανία για να δει τη μητέρα του λόγω προβλημάτων υγείας, δεν είχε ενημερώσει το περιβάλλον του για κάποια ένταση ή διαμάχη με τον Ιταλό.

Πηγή: http://newsit.gr

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