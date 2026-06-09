Πανελλήνιες 2026: Τι δείχνει η πρώτη εικόνα των επιδόσεων

Η πρώτη εικόνα για τις βαθμολογίες

Για χιλιάδες υποψηφίους σε όλη τη χώρα, η χθεσινή Δευτέρα 8 Ιουνίου δεν ήταν απλώς μία ακόμη εξεταστική ημέρα. Ήταν το τέλος μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν από πολλούς μήνες – για αρκετούς, πριν από αρκετά χρόνια.

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων μαθημάτων προσανατολισμού, κλείνει ο κύριος κύκλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Ένας κύκλος γεμάτος άγχος, προσδοκίες, ξενύχτια, επαναλήψεις, αγωνίες αλλά και μικρές καθημερινές νίκες που συχνά έμειναν αθέατες.

Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, οι περισσότεροι υποψήφιοι θα μπορέσουν να ξυπνήσουν χωρίς να σκέφτονται ποιο κεφάλαιο πρέπει να διαβάσουν, ποια άσκηση δεν έχουν ακόμη λύσει ή πόσες ημέρες απομένουν μέχρι την επόμενη εξέταση.

Δεν τελειώνουν όμως όλα για όλους. Για ένα σημαντικό τμήμα των υποψηφίων η διαδρομή δεν ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα. Ακολουθούν τα Ειδικά Μαθήματα, που αποτελούν προϋπόθεση για την εισαγωγή σε πολλές δημοφιλείς σχολές.

Ξένες γλώσσες, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Αρμονία, Μουσική Αντίληψη, Μουσική Εκτέλεση και άλλα ειδικά εξεταζόμενα αντικείμενα κρατούν την αγωνία ζωντανή για αρκετές ακόμη ημέρες.

Για αυτούς τους μαθητές το καλοκαίρι αργεί λίγο περισσότερο να ξεκινήσει. Ωστόσο, ακόμη και γι’ αυτούς, η ολοκλήρωση του βασικού κορμού των εξετάσεων αποτελεί ένα σημαντικό ψυχολογικό ορόσημο. Είναι η στιγμή που το μεγαλύτερο βάρος φεύγει από τους ώμους τους.

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Οι συζητήσεις για τα θέματα και οι καταγγελίες για αστοχίες

Οι φετινές Πανελλαδικές δεν κύλησαν χωρίς προβληματισμούς. Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο, αρκετά από τα εξεταζόμενα μαθήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με τη διατύπωση των θεμάτων, τον βαθμό δυσκολίας ή ακόμη και πιθανές ασάφειες στις αναμενόμενες απαντήσεις.

Ιδιαίτερα στα Αρχαία Ελληνικά, εκπαιδευτικοί και επιστημονικές ενώσεις διατύπωσαν δημόσια επιφυλάξεις για ορισμένα σημεία των θεμάτων, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σε αστοχίες που, σύμφωνα με τους επικριτές τους, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση ακόμη και πολύ καλά προετοιμασμένων υποψηφίων.

Αντίστοιχα, στη Βιολογία αρκετοί εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο για ιδιαίτερα απαιτητικά και σύνθετα ερωτήματα που απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη και αυξημένη προσοχή, ενώ στη Νεοελληνική Γλώσσα εκφράστηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την ερμηνεία ορισμένων ζητουμένων της παραγωγής λόγου.

Οι συζητήσεις αυτές επαναφέρουν ένα διαχρονικό ερώτημα για τον χαρακτήρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων: κατά πόσο τα θέματα πρέπει να λειτουργούν ως εργαλείο αξιολόγησης της ουσιαστικής γνώσης και της κριτικής σκέψης και κατά πόσο είναι θεμιτό να περιλαμβάνουν σημεία που οδηγούν σε διαφορετικές ερμηνείες ή υπερβολικά λεπτές διαβαθμίσεις δυσκολίας.

Τι δείχνει η πρώτη εικόνα των επιδόσεων

Οι βαθμολογίες θα μιλήσουν, το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, όμως οι πρώτες εκτιμήσεις από βαθμολογητές επιτρέπουν ήδη μια πρώτη αποτίμηση.

Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ότι οι επιδόσεις κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα, με ορισμένες διαφοροποιήσεις ανά μάθημα.

Στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία αρκετοί βαθμολογητές εκτιμούν ότι οι επιδόσεις ενδέχεται να κινηθούν ελαφρώς χαμηλότερα από πέρυσι, καθώς το θέμα της έκθεσης δημιούργησε προβληματισμό σε μέρος των υποψηφίων ως προς την ανάπτυξη και την επιχειρηματολογία.

Στα Αρχαία Ελληνικά, το απαιτητικό άγνωστο κείμενο και ορισμένες αστοχίες που επισημάνθηκαν μετά την εξέταση οδηγούν πολλούς φιλολόγους στην εκτίμηση ότι οι πολύ υψηλές βαθμολογίες θα είναι φέτος πιο περιορισμένες.

Στα Μαθηματικά η γενική εικόνα χαρακτηρίζεται ισορροπημένη. Τα πρώτα θέματα κρίθηκαν βατά, ενώ τα τελευταία ερωτήματα του Δ θέματος λειτούργησαν ως βασικός μηχανισμός διαφοροποίησης των άριστων υποψηφίων.

Στη Βιολογία οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τα θέματα ήταν απαιτητικά και συνδυαστικά, γεγονός που σίγουρα θα συμπιέσει τις πολύ υψηλές βαθμολογίες.

Αντίθετα, στη Χημεία οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιδόσεις κοντά στις περσινές.

Στην Πληροφορική παρατηρείται μια μικρή τάση δυσκολότερων επιδόσεων σε σχέση με το 2025, χωρίς όμως να αναμένονται μεγάλες ανατροπές.

Οι εκτιμήσεις αυτές παραμένουν προσωρινές και θα επιβεβαιωθούν ή θα ανατραπούν μόλις ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση των γραπτών.

Η επόμενη μεγάλη ημερομηνία

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις βαθμολογίες. Με βάση τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, οι βαθμοί αναμένεται να ανακοινωθούν, σύμφωνα με πληροφορίες του alfavita.gr είτε την Πέμπτη 25 Ιουνίου είτε την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Μέχρι τότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία βαθμολόγησης, ο έλεγχος των στοιχείων και η αποστολή των αποτελεσμάτων στα σχολεία.

Για τους υποψηφίους ξεκινά πλέον ίσως η πιο παράξενη περίοδος ολόκληρης της διαδικασίας. Η περίοδος της αναμονής.

Δεν υπάρχουν πλέον διαγωνίσματα. Δεν υπάρχουν επαναλήψεις. Δεν υπάρχουν διορθώσεις. Υπάρχει μόνο η σκέψη για το πώς έγραψαν, τι μπορεί να χάθηκε σε μια άσκηση ή σε μια παράγραφο και πού τελικά θα διαμορφωθεί η βαθμολογία τους.

Ένας αγώνας που αξίζει να αναγνωριστεί

Πέρα από αριθμούς, μόρια και βάσεις, οι Πανελλαδικές είναι πάνω απ’ όλα μια ανθρώπινη ιστορία. Είναι οι γονείς που ξενύχτησαν μαζί με τα παιδιά τους. Είναι οι εκπαιδευτικοί που στάθηκαν δίπλα στους μαθητές τους μέχρι την τελευταία στιγμή. Και είναι κυρίως τα ίδια τα παιδιά που έδωσαν έναν δύσκολο αγώνα σε μια απαιτητική ηλικία.

Γι’ αυτό η Δευτέρα 8 Ιουνίου δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος των εξετάσεων. Σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη ανάσα. Την πρώτη στιγμή που χιλιάδες νέοι άνθρωποι μπορούν να κοιτάξουν πίσω και να πουν ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, έφτασαν μέχρι το τέλος μιας δύσκολης διαδρομής. Και αυτό, από μόνο του, είναι μια μικρή αλλά πολύ σημαντική νίκη.https://www.alfavita.gr/