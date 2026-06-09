Νέο εργοστάσιο παραγωγής drones ανακοίνωσε ο Δένδιας: Πού θα εκπαιδεύονται οι χειριστές

Οι αποκαλύψεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Συνέδριο «Ελλάδα 2030» – Το απόρρητο «Cloud» του Πολεμικού Ναυτικού και το τέλος των στρατοπέδων που ξέραμε.

Σημαντικά νέα έδωσε η ομιλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας σήμερα στο Συνέδριο «Ελλάδα 2030».

Όπως αποκάλυψε, την προσεχή Παρασκευή θα θεμελιωθεί στη Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο, κατά πολύ, εργοστάσιο παραγωγής drones των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε πως «κάπου μέσα στον Ιούνιο ή στις αρχές Ιουλίου θα έχω την χαρά να εγκαινιάσω στην Τρίπολη την πρώτη σχολή εκπαίδευσης πιλότων drones, κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ. Τα ΙΙ και τα ΙΙΙ είναι τα πιο μεγάλα».

Επίσης ανέφερε πως «τα εγκαίνια του κτιρίου Διεύθυνσης Αυτονόμων στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, όπως επίσης και στη λειτουργία μιας συνολικής καθετοποιημένης δομής ηλεκτρονικού πολέμου θα γίνουν σε λίγες μέρες».

Όπως εξήγησε, ο ηλεκτρονικός πόλεμος δεν είναι απλώς ορισμένα μέσα κυβερνοεπίθεσης ή κυβερνοάμυνας. Είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο από αυτό. Είναι data center. Είναι cloud. Είναι SOC. SOC λέγεται το επιχειρησιακό κέντρο. Είναι miror SOC, γιατί «δεν μπορείς να έχεις μόνο ένα επιχειρησιακό κέντρο, δεν μπορείς να δοκιμάζεις εντός αυτού».

Αναφορικά με τα υπάρχοντα συστήματα όπως το «Κένταυρος» ο κ. Δένδιας είπε «εμείς οι ίδιοι, θα εξελίξουμε το σύστημά μας. Κάποια στιγμή θα υπάρχει ο «Κένταυρος ΙΙ» όταν η τεχνολογία λέιζερ μπει στα anti-drone συστήματα ή θα λέγεται κάπως αλλιώς, θα επιλεγεί τότε».

Τέλος, αναφέρθηκε στην σημασία εκπαίδευσης των κληρωτών –σε αυτά τα συστήματα τονίζοντας πως «πήραμε την δύσκολη απόφαση να πάμε σε συγχωνεύσεις, σε αλλαγή υποδείγματος, σε διαφορετικές, μικρότερες, πιο ευέλικτες, με διαφορετική εκπαίδευση Μονάδες. Κάθε Έλληνας νεοσύλλεκτος σιγά – σιγά εκπαιδεύεται στην χρήση FPV. Drone, δηλαδή, κατηγορία Ι».