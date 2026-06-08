Επιχείρηση “Odin” για τη σύλληψη του 37χρονου στην Κρήτη που θα έβαζε βόμβα για τη Χαμάς – Εκπαίδευση στη Μαλαισία με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων

Το ιστορικό για τον 37χρονο που εργαζόταν σε ξενοδοχείο στην Κρήτη αλλά ετοιμαζόταν για τρομοκρατική επίθεση για λογαριασμό της Χαμάς.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για «ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών». Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αναζητούν τυχόν συνεργούς και τον πιθανό στόχο της επιχείρησης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση «αστραπή» της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής, υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας, στις 5 το πρωί χθες Κυριακή.

Ήταν υπό παρακολούθηση τις τελευταίες 15 ημέρες – Οι σχέσεις με Κύπρο και η εκπαίδευση στα εκρηκτικά

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αστυνομικές πηγές, ο 37χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα περίπου έναν χρόνο και είχε λάβει άσυλο. Εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ διατηρούσε και μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα, το οποίο είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έπειτα από πληροφορίες είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η σύνδεση της υπόθεσης με πρόσφατες συλλήψεις δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Οι δύο Παλαιστίνιοι στην Κύπρο φέρονται να ήταν τα αρχηγικά μέλη της ομάδας των τριών με κοινή εκπαίδευση -και οι τρεις – στην κατασκευή εκρηκτικών. Για την εκπαίδευσή του o 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς και είχαν εκπαιδευτεί στα συνθετικά εκρηκτικά

Κατά τις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα, οι αρχές κατέσχεσαν: κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Στο διαμέρισμα στα Πατήσια, βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβείας και φέρεται να είχε παραγγείλει μέσω ίντερνετ μεμονωμένα υλικά -τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμα στα Πατήσια-, με σκοπό την κατασκευή βόμβας.

Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δύο από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, άγνωστο ακόμα που, συμπεριλαμβανομένης της χώρας και σε ισραηλινών συμφερόντων στόχο.

Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί έτοιμος εκρηκτικός μηχανισμός, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η φερόμενη προετοιμασία.

Έρευνες για τον πιθανό στόχο

Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός του πιθανού στόχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο στόχος να ήταν ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πάντως ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η σχεδιαζόμενη επίθεση να αφορούσε στόχο ισραηλινών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς ακόμη να έχει προσδιοριστεί η ακριβής χώρα ή τοποθεσία.

Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης υποστηρικτικού πυρήνα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών και των κατασχεθέντων αντικειμένων θα είναι καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

ertnews.gr