Ζήτησε ο Πλεύρης το παλιό ΚΤΕΟ από την Περιφέρεια Κρήτης για δομή μεταναστών – “Δεν μπορεί στην Κρήτη να λέτε όχι σε όλους τους χώρους…”

Ο Υπουργός αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο για τις Μαλάδες και το ΚΤΕΟ και πλέον εγκάλεσε από το βήμα της Βουλής τους δημάρχους στην Π.Ε Ηρακλείου.

Την επείγουσα παραχώρηση του χώρου του παλαιού ΚΤΕΟ στο Ηράκλειο για διάστημα έξι μηνών ζητά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Στόχος του αιτήματος είναι η άμεση αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών στο νησί.

Σύμφωνα με την επιστολή, το Υπουργείο έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την αποσυμφόρηση της Κρήτης, το οποίο βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες: Οι μετανάστες θα παραμένουν για σύντομο χρονικό διάστημα στο νησί και στη συνέχεια θα μεταφέρονται άμεσα σε κατάλληλες δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο κ. Πλεύρης χαρακτηρίζει την κατάσταση στο Ηράκλειο εξαιρετικά επείγουσα, καθώς η έλλειψη κατάλληλου χώρου αναγκάζει τις αρχές να διαχειρίζονται τις νέες αφίξεις κάτω από ακατάλληλες συνθήκες.

Ο Υπουργός διευκρινίζει ότι η αναζήτηση χώρων γίνεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του Υπουργείου, καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής εναλλακτικές προτάσεις.

Καθώς οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές παρουσιάζουν έξαρση, η ανάγκη για οργανωμένες δομές κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μην επηρεαστεί η τουριστική κίνηση του νησιού. Ο Υπουργός διαβεβαιώνει ότι η διαχείριση των αφίξεων μέσω του παλαιού ΚΤΕΟ θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρυνθεί η τοπική κοινωνία.

Τι ανέφερε ο κ. Πλεύρης από το βήμα της Βουλής για τη δομή στο Ηράκλειο:

«Πάμε τώρα στην Κρήτη. Ενώ στα Χανιά λύσαμε αυτό το πρόβλημα, ακούστε τι γίνεται στο Ηράκλειο. Και εδώ πέρα, με συγχωρείτε, θέλω και όλων των βουλευτών –ειδικά των βουλευτών του Ηρακλείου– τις τοποθετήσεις. Τα Χανιά λοιπόν αυτή τη στιγμή θα αντιμετωπίσουν, κύριε Παραστρατή, κύριε Ψυχογιέ και εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων, ό,τι ροή και να υπάρξει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Εμείς έχουμε φροντίσει παράλληλα, και ήδη ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός, να έχουμε και ένα πλοίο δρομολογίων για τους επόμενους τρεις μήνες, που είναι και το δύσκολο κομμάτι, το τουριστικό, ώστε να μην επιβαρύνουμε και τα πλοία της γραμμής για να μπορεί να γίνεται η μεταφορά κυρίως όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Γνωρίζαμε ότι οι επόμενοι μήνες είναι οι πιεστικοί. Ποιοι είναι οι πιεστικοί μήνες; Από τον Ιούνιο οπωσδήποτε μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά πολλές φορές υπάρχει Οκτώβριος – Νοέμβριος που δεν μας πιέζει τόσο πολύ όμως, γιατί τότε δεν έχει πίεση τουριστική.

Με το Ηράκλειο: Μας δήλωσαν εγγράφως από τον Δήμο Ηρακλείου ότι δεν μπορεί να μας βρει χώρο. Αυτά που σας λέω έχουνε γίνει από το Νοέμβριο. Μας ζήτησε να βρούμε ιδιωτικούς χώρους. Έχουμε βρει εφτά ιδιωτικούς χώρους. Στους εφτά ιδιωτικούς χώρους πάντοτε έχουμε ψηφίσματα ή διαμαρτυρίες κατοίκων ότι οι χώροι οι συγκεκριμένοι δεν επαρκού. Με τελευταίο χώρο στις Μαλάδες, που για εμάς ήταν ένας πάρα πολύ καλός χώρος και τελικά υπαναχώρησε και ο εκμισθωτής.

Ενώ λοιπόν έχουμε αποδεχτεί τη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης… δύο προσωρινούς χώρους… η τοπική αυτοδιοίκηση στα Χανιά συνεργάστηκε, στο Ηράκλειο δεν έχει συνεργαστεί με την έννοια να μας υποδείξει χώρο. Και στους ιδιωτικούς χώρους που έχουμε πάει, μας λέει ότι υπάρχει πρόβλημα. Λέει γιατί… ο κύριος Ψυχογιός, γιατί το καταλαβαίνω αυτό που υπάρχει. Αλλά προσέξτε, εμείς όμως, κύριε Ψυχογιέ, προσχωρήσαμε στη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τι γίνεται τώρα, για να πω τα καινούργια: Σήμερα εγώ το πρωί έστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει η διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή, κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό ΚΤΕΟ, το οποίο ανήκει στην Περιφέρεια.Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί, τουλάχιστον για τους επόμενους τέσσερις-πέντε μήνες, να το πάρουμε άμεσα· μπορεί να λειτουργήσει, για να λειτουργήσει ακριβώς όπως στην Αγυιά.

Και εδώ πέρα είναι η βουλευτής Χανίων, που είναι η κυρία Βολουδάκη… είναι η Υφυπουργός Μετανάστευσης, βουλευτής Χανίων, και στα Χανιά αυτή τη στιγμή υπάρχει δομή προσωρινής φύσεως ως προς τη λειτουργία της, που καθόλου, στο παραμικρό, δεν πλήττεται η τοπική κοινωνία. Γιατί ακριβώς, εκ των πραγμάτων, αυτές οι δομές είναι κλειστές, διότι είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν έρθει, που πρέπει να γίνει η διαδικασία της Εισαγγελίας και, όταν ολοκληρωθεί αυτό, έχει γίνει και ο διαχωρισμός τους και πηγαίνουνε στις οργανωμένες δομές.

Εγώ λοιπόν ζήτησα σήμερα αυτόν τον χώρο από τον Περιφερειάρχη. Πιστεύω ότι δεν μπορεί… δηλαδή όλοι οι βουλευτές… Άκουσα τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που είπαν “Μαλάδες με τίποτα”. Δεν πιστεύω να πούνε τώρα και το ΚΤΕΟ… Αν το πούνε, δεν είναι παράλογος ο Υπουργός να σας πει: Στρατόπεδο Μπετεινάκη, Στρατόπεδο Ζωγραφάκη (Ζωγραφάκη – Πλευράκη, να, έχει… μοιάζει και με το όνομά μου), Γάζι χώρος, Σκαλάνι χώρος, Φάρος, Μαλάδες, ΚΤΕΟ…

Η απάντηση να συμφωνήσουμε δεν μπορεί να είναι “δεν κάνουν αυτοί, θέλουμε να γίνει κάπου, ψάξτε να βρείτε, αλλά εμείς στην Κρήτη δεν κάνουμε καμία πρόταση”. Και με συγχωρείτε, με όλο το σεβασμό, επειδή είδα και ανακοινώσεις του Δήμου Χερσονήσου χθες, οι αναφορές ότι “μπορεί να γίνεται η διαχείριση και εμείς δεν θα γίνουμε σαν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου”, όταν σήμερα στην πραγματικότητα η χώρα δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα παρά μόνο στην Κρήτη. Το 70% των αφίξεων στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη και το 60% αυτών των αφίξεων είναι στο Ηράκλειο.

Ε, δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει “όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί, αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των τριών και των τεσσάρων ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο”. Εμείς βρήκαμε τον χώρο, τον έχουμε προτείνει. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εκτιμήσει.

Την προηγούμενη φορά έβγαλε ψήφισμα και είπε ότι οι Μαλάδες δεν είναι καλός χώρος. Οι ίδιοι όμως είπαν πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος τις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει. Τουλάχιστον για τους τρεις μήνες, τέσσερις του καλοκαιριού, και ας κάνουμε μετά τη συζήτηση να βρούμε τον χώρο που θα έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της Αγυιάς. Το Υπουργείο όμως, σε κάθε περίπτωση…».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ