ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Η εορτή της Αγίας Μυροφόρου και Ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Το απόγευμα της Τρίτης, 21ης Ιουλίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Νέας Μαγνησίας, όπου χοροστάτησε κατά τον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό, με τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως και πλήθους πιστών, που συνέτρεξαν παρά τον ακραίο καύσωνα της ημέρας, μεταξύ των οποίων και η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή μετά του συζύγου της κ. Χρήστου Λιονή, Ομοτίμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Δερμιτζάκης, διατελέσας επί σειρά πολλών ετών Εφημέριος της εν λόγω Ενορίας, ο οποίος ομίλησε γλαφυρά για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή.

Ακολούθησε εόρτιο κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής, στον προαύλειο χώρο του Ιερού Ναού, ενώ ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε καταλλήλως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα και τον Εφημέριο της Ενορίας, π. Σμάραγδο Δενδρινό, ευχόμενος σε αυτόν καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην διακονία του στην Αγία μας Εκκλησία.

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