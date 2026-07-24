Η Επιχειρηματικότητα των Χανίων ενεργός υποστηρικτής του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κρητών

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου των Χανίων κάλεσε σε συνένωση δυνάμεων για την ίδρυση «Παγκόσμιου Αναπτυξιακού Δικτύου Καινοτομίας & Εξωστρέφειας της Κρήτης»

Σήμερα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), κ. Αντώνης Ροκάκης, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του θεσμικού φορέα, εκπροσώπησαν ενεργά την Επιχειρηματική Κοινότητα των Χανίων στην πρώτη ημέρα των εργασιών του «7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κρητών» (21-26/07), στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης, στο Κολυμπάρι.

Το «7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών» συγκέντρωσε στα Χανιά 80 εισηγητές διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ηγετικές προσωπικότητες του απόδημου ελληνισμού από όλο τον κόσμο.

Το Επιμελητήριο Χανίων, είχε την τιμή να στηρίξει στην πράξη χορηγικά τις σημαντικές ανάγκες της σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης για την Κρήτη.

Στη θεματική ενότητα του συνεδρίου στην οποία συμμετείχαν οι τέσσερις πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Κρήτης και έγκριτοι ακαδημαϊκοί επιστήμονες, η οποία επικεντρώθηκε στη «Διασύνδεση – στην Τεχνολογία και στην Εκπαίδευση»,

ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων στο κλείσιμο της εισήγησης του, αξιοποίησε την ευκαιρία της διεθνούς διατράνωσης για να προτείνει τη δημιουργία “Παγκόσμιου Αναπτυξιακού Δικτύου Καινοτομίας & Εξωστρέφειας της Κρήτης”. Ο κος Ροκάκης ειηγήθηκε τη θεσμική διοίκηση

καταξιωμένων προσωπικοτήτων – εκπροσώπων των Επιμελητηρίων της Κρήτης, των πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων του νησιού, των παραγωγικών φορέων της Κρήτης και των θεσμικών εκπροσώπων των Κρητών της διασποράς από κάθε ήπειρο.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων τόνισε ότι «ατο Μέλλον της Κρήτης αξίζει μια πολυδιάστατη «πλατφόρμα» δικτύωσης και δράσης που θα διασυνδέει ερευνητές, επιχειρήσεις, επενδυτές και νέους επιστήμονες. Θα υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων, τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Θα συμβουλεύει, συντονίζει και προωθεί την εξαγωγική προβολή και προώθηση των Κρητικών προϊόντων στις παγκόσμιες Αγορές».

Ακολουθεί αναλυτικά η εισήγηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων:

«Σας Ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση να εκπροσωπήσω θεσμικά την Επιχειρηματική κοινότητα των Χανίων και την Κεντρική Ένωση Επιμελητριών Ελλάδος στο «Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών».

Η τιμή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη γιατί η Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης μας, ο ευλογημένος τόπος που ιδανικά επιλέξατε για να πραγματοποιήσετε το σημερινό σημαντικό συνέδριο – περισσότερο από μισό αιώνα – “σκεπάζει” πνευματικά και ανοίγει διαρκώς νέους ορίζοντες ελπίδας για τον Παγκρήτιο Ελληνισμό του πλανήτη.

Η Ελληνική Ομογένεια αποτελείτε για την Πατρίδα μας μέχρι σήμερα ένα τεράστιο, αναξιοποίητο κεφάλαιο Γνώσης, Δικτύωσης και Επιχειρηματικότητας.

Και μάλιστα σε μια εποχή που η παγκόσμια Οικονομία δεν ορίζεται πλέον από τα γεωγραφικά σύνορα, αλλά από τις ταχύτητες των δικτύων που μεταφέρουν τεράστιους όγκους Πληροφορίας και Γνώσης.

Συνεπώς, η “Διασύνδεση μεταξύ Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης” αποτελεί το μοναδικό «ασφαλή δρόμο» για να διεκδικήσουμε το Μέλλον. Οφείλουμε λοιπόν να εξελίξουμε την Κρήτη σε διεθνή κόμβο Καινοτομίας, ισόρροπα και με σεβασμό στις πολιτιστικές μας ρίζες και την αξιακή μας παράδοση.

Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων παγκόσμιων μετασχηματισμών.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η σαρωτική τεχνητή νοημοσύνη, οι περιορισμένοι ενεργειακοί πόροι, η έντονη κλιματική αλλαγή και οι συγκρουσιακές γεωπολιτικές προκλήσεις επαναπροσδιορίζουν αναπόφευκτα και το οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι Έλληνες επιχειρηματίες καλούμαστε να αναπτύξουμε την πατρίδα μας.

Ειδικότερα, η πρόσφατη μελέτη της MRB σκιαγραφεί τον σύγχρονο πολίτη της Κρήτης, ο οποίος διαθέτει έντονο επιχειρηματικό ένστικτο, καθώς το 61% των συμπατριωτών μας δηλώνει ότι θα ήθελε να διαθέτει δική του επιχείρηση, έναντι 41,7% πανελλαδικά.

Παράλληλα, το 51,4% αισθάνεται ότι ανταποκρίνεται άνετα στις υποχρεώσεις του, ενώ η Φτώχεια παραμένει στο 11,1% έναντι 18,9% του εθνικού μέσου όρου (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με την τράπεζα της Ελλάδος, ο μέσος ρυθμός αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Κρήτης, κατά την περίοδο 2022–2024, εκτιμάται στο 5,6%, έναντι περίπου 3,2% της χώρας συνολικά.

Στην Οικονομία της Κρήτης η παραγόμενη Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία υπερβαίνει πλέον τα 10 δις ευρώ ετησίως. Το 2020 οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις και στα 4 τμήματα του Επιμελητηρίου των Χανίων ήταν 17.356 για να ενισχυθούν σήμερα στις 22.472, σημειώνοντας σημαντική αύξηση +29,5%.

Στο νησί μας, περισσότερο από το 50% του περιφερειακού πλούτου (Α.Ε.Π.) παράγεται από τον κλάδο του Τουρισμού. Τον υπερδιογκωμένο Τριτογενή τομέα της Οικονομίας της Κρήτης ακολουθεί από απόσταση ο Πρωτογενής, με μέγεθος συνεισφοράς στο 10%, αν και παράλληλα κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική Ελαιοκομία και στη Θερμοκηπιακή παραγωγή, αποδίδοντας το 30% και το 50% αντίστοιχα του συνόλου τους.

Η Κρήτη και σήμερα αξιοποιεί αναπτυξιακά την προνομιακή της γεωγραφική θέση, όπως άλλωστε συχνά επιτύγχανε από τα Μινωικά κιόλας χρόνια.

Μετεξελίσσεται σταδιακά σε τεχνολογικό και ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, διασυνδέοντας την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη διεθνή γεωπολιτική αξία της Ελλάδας.

Στον τομέα της Ενέργειας, οι κρίσιμες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την ηπειρωτική Ελλάδα και η προωθούμενη με την Κύπρο και την Αίγυπτο, καθιστούν το νησί μας «ενεργειακό σταυροδρόμι», ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη μετάβαση μέσω της ανάπτυξης μεγάλων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ταυτόχρονα, η Κρήτη αναδεικνύεται σε ισχυρό ψηφιακό κέντρο, καθώς αποτελεί κόμβο φιλοξενίας σημαντικών διεθνών υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών, υπερυψηλών ταχυτήτων, γεγονός που προσελκύει πολυεθνικά επενδυτικά κεφάλαια σε data centers.

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως αλλάξει τον κόσμο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία στην ιστορία της ανθρωπότητας – περισσότερο και από τον ηλεκτρισμό. Ο Έλον Μασκ εκτίμησε πρόσφατα ότι σε μια 5ετία η συγκεκριμένη τεχνολογία θα έχει ξεπεράσει αθροιστικά τη συνολική ευφυΐα των κατοίκων του πλανήτη μας.

Περίπου το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από τον αυτοματισμό μέσα στα επόμενα 15-25 χρόνια.Στο παγκόσμια ρευστό και ανατρεπτικό περιβάλλον, στην Κρήτη δεν έχουμε την «πολυτέλεια» να περιοριστούμε σε απλούς παρατηρητές.

Η Κοινωνία και η Επιχειρηματικότητα του νησιού μας για να προωθηθούμε στην «πρώτη γραμμή» της προόδου οφείλουμε να επενδύσουμε ποιοτικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την αποτελεσματική διασύνδεση της επιχειρηματικής μας κοινότητας με τα κέντρα Αριστείας, δηλαδή τα διεθνώς καταξιωμένα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά μας Ιδρύματα.

Οι πολυετείς διεθνείς κρίσεις που επιβαρύνουν και την εθνική μας Οικονομία κατέστησαν σαφές ότι το Ελληνικό παραγωγικό μοντέλο παρέμεινε για αρκετά χρόνια στάσιμο, εσωστρεφές και ασύμβατο με τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Παρ΄ όλα αυτά, τα προηγούμενα χρόνια, στη Χανιώτικη Οικονομία, είναι αλήθεια ότι επιδείξαμε σημαντικές επιχειρηματικές αντοχές αξιοποιώντας αποτελεσματικά κυρίως τη διεθνή υπεραξία του Τουριστικού και Διατροφικού μας πλούτου.

Όμως, οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των Χανίων, που αποτελούν τη βάση της Αγοράς μας, δέχονται ακόμα μέχρι και σήμερα ισχυρή πίεση στην Ανταγωνιστικότητά τους. Κύριες αιτίες, η περιορισμένη τους πρόσβαση σε Καινοτόμα εργαλεία, σε συνδυασμό με απρόβλεπτες διαρκείς κρίσεις και το εκρηκτικό λειτουργικό κόστος, με επίκεντρο το Μεταφορικό.

Στο τρίγωνο της Γνώσης:

«Εκπαίδευση, Έρευνα, Επιχειρηματικότητα» οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε για τη δημιουργία ενός νέου Αναπτυξιακού οράματος, την προστιθέμενη αξία του οποίου απαιτείται να να ενσωματώσουμε άμεσα και ισόρροπα στην επιχειρηματική στρατηγική μας και παράδοση με στόχο την Ανάπτυξη της Οικονομίας των Χανίων.

Το 1968, ο Robert F. Kennedy τόνισε προφητικά ότι ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα αρχίσουν να σκέφτονται σαν άνθρωποι, αλλά ότι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να σκέφτονται σαν υπολογιστές.

Η Έρευνα που διεξάγεται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα της πατρίδας μας και της Κρήτης αποτελούν έναν αναξιοποίητο «θησαυρό», που αποφέρει οικονομικά και ευρύτερα κοινωνικά οφέλη, όταν ισόρροπα μετασχηματίζεται σε καινοτόμο, ανταγωνιστικό και εξαγώγιμο προϊόν.

Οι εταιρείες-τεχνοβλαστοί που ιδρύονται στα ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, αξιοποιώντας εμπορικά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, συντελούν στη βιώσιμη ανάπτυξη της Οικονομίας.

Αποτελούν ισχυρό «αντίδοτο» στην ανεργία των νέων – καταρτισμένων επιστημόνων, ανακόπτοντας και αντιστρέφοντας το ρεύμα διαρροής στο εξωτερικού του εγχώριου ταλέντου των νέων μας.

Αναμφισβήτητα, η αναβάθμιση της συλλογικής μας ικανότητας για Καινοτομία είναι προϋπόθεση για διατηρήσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Με «πυξίδα» μας τις ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια Οικονομία, το Επιμελητήριο Χανίων πραγματοποιήσαμε ήδη το πρώτο στρατηγικό βήμα στο Μέλλον της Επιχειρηματικής μας Κοινότητας.

Ιδρύσαμε το «Αναπτυξιακό Δίκτυο Επιχειρηματικής και Επιστημονικής Καινοτομίας Χανίων», το οποίο «θεμελιώσαμε» με την κατάρτιση και υπογραφή ενός λειτουργικού και εμπεριστατωμένου Μνημονίου Συνεργασίας.

Έτσι, συμφωνήσαμε θεσμικά και δομημένα με τα διεθνούς φήμης Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα των Χανίων να δουλέψουμε ακόμα πιο στενά και μεθοδικά. Στο επίκεντρο του κοινού μας ενδιαφέροντος είναι η ανάγκη αναθεώρησης του σημερινού παραγωγικού μοντέλου της Οικονομίας των Χανίων, με προτεραιότητα μας την κατάρτιση Καινοτόμου τοπικού σχεδίου αειφόρου και ψηφιακής Ανάπτυξης.

Στρατηγική μας προτεραιότητα και η καθιέρωση Επιστημονικού Παρατηρητηρίου Μελέτης της Χανιώτικης Οικονομίας, η οποία ως εργαλείο σχεδιασμού θα θέτει στο επίκεντρο τη Χανιώτικη Ανάπτυξη και θα συλλέγει πολύτιμα δεδομένα από τις επιχειρήσεις μας.

Μια από τις πρόσφατες κοινές καινοτόμες δράσεις του Επιμελητηρίου μας με το Πολυτεχνείο της Κρήτης αποτέλεσε το ευρωπαϊκό έργο «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού» μέσω του οποίου μελετήσαμε τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου και φέραμε στο επίκεντρο ολοκληρωμένο σχέδιο για το αειφόρο μέλλον της.

Συνδυαστικά, ως Επιμελητήριο Χανίων έχουμε υποβάλει ήδη τις προτάσεις μας προς την Ελληνική πολιτεία για κρίσιμα αναπτυξιακά έργα, όπως για τη δημιουργία του Ψηφιακού Εδαφολογικού Χάρτη Παραγωγικότητας των Χανίων και ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου (master plan) για τη «γαλάζια ανάπτυξη» με τη συμμετοχή των καταξιωμένων Ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων.

Προτεραιότητά μας αποτελεί και η ενδυνάμωση της ήδη στενής συνεργασίας μας με την τοπική Αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια και τους δήμους της Κρήτης, όπως παραγωγικά συμβαίνει με την ενεργό μας υποστήριξη στο «Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας».

Για το Επιμελητήριο Χανίων, η επένδυση στην εκπαίδευση και στην καινοτομία δεν είναι διακήρυξη· είναι καθημερινή πρακτική.

Μόλις πριν λίγες ημέρες, μαζί με το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης απονείμαμε τις πρώτες πιστοποιήσεις «Junior Sommelier» σε δεκάδες Χανιώτες επαγγελματίες της Εστίασης, της Φιλοξενίας και του Οίνου,, στους οποίους προσφέραμε δωρεάν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Genius Wine Step» με στόχο την αξιόπιστη ανάδειξη του εξαιρετικού Κρητικού κρασιού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ανοίξαμε κι έναν ακόμα κύκλο αιτήσεων συμμετοχής στο σύγχρονο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του Επιμελητηρίου μας “Action4All”.

Με το πρόγραμμα αυτό κατά τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη εκπαιδεύσει εκατοντάδες Χανιώτες επαγγελματίες και ανέργους σε πεδία αιχμής, όπως στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στον ψηφιακό Τουρισμό, στηρίζοντάς τους παράλληλα και οικονομικά με επιδότηση €1500.

Παράλληλα, ο θεσμικός μας φορέας συνεχίζει να αναδεικνύει ολοκληρωμένα την Καινοτομία ως στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης, και μέσα από ημερίδες και συνέδρια, όπως το “Innovation Crete”, το οποίο έφερε στο επίκεντρο της Χανιώτικης Αγοράς την τεχνητή νοημοσύνη και τις πρακτικές εφαρμογές της στην Επιχειρηματικότητα.

Στην Κρήτη διαθέτουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, πλούσιες παραγωγικές δυνάμεις και ανταγωνιστικά εργαλεία ποιότητας για να πρωτοπορήσουμε στο Μέλλον της εθνικής και των τεχνολογικών προκλήσεων που λειτουργούν ως καταλύτης της παγκόσμιας Αλλαγής.

Η ομογένεια της Κρήτης δεν είστε απλώς ένας ακόμα συναισθηματικός δεσμός.

Αναδειχθήκατε με τεράστιους αγώνες σε ισχυρό δίκτυο τεχνογνωσίας, δίκτυο αγορών, δίκτυο επενδυτικής δράσης. Οι καταξιωμένοι συμπατριώτες μας της διασποράς ηγείστε σε σημαντικές επιχειρήσεις, καταξιωμένα πανεπιστήμια – ερευνητικά κέντρα και ισχυρούς θεσμούς του πλανήτη.

Εκφράζοντας τους Χανιώτες Επιχειρηματίες, σας προτείνουμε και σας καλούμε να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας για τη δημιουργία του “Παγκόσμιου Αναπτυξιακού Δικτύου Καινοτομίας & Εξωστρέφειας της Κρήτης”, με την θεσμική διοίκηση καταξιωμένων προσωπικοτήτων – εκπροσώπων:

των Επιμελητηρίων της Κρήτης, των πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης, των παραγωγικών φορέων του νησιού μας και των θεσμικών εκπροσώπων των Κρητών της διασποράς από κάθε ήπειρο.

Στο Μέλλον της Κρήτης μας αξίζει μια πολυδιάστατη «πλατφόρμα» δικτύωσης και δράσης που

 θα διασυνδέει ερευνητές, επιχειρήσεις, επενδυτές και νέους επιστήμονες,

 θα υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνογνωσίας,

την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων,

τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και

την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας

 Θα συμβουλεύει, συντονίζει και προωθεί την εξαγωγική προβολή και προώθηση των Κρητικών προϊόντων στις παγκόσμιες Αγορές.

Ήλθε η Ώρα να τολμήσουμε για το Μέλλον της Κρήτης!