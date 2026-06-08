Tα Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια SMTDA και CHAOS 2026 στο Τμήμα ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ στον Άγιο Νικόλαο

Tα Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια SMTDA και CHAOS 2026 πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ στον Άγιο Νικόλαο. To 9o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο SMTDA 2026 και το Workshop Demographics 2026 θα διεξαχθεί το διάστημα 8-11/6/2026, ενώ το τo 19o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο CHAOS 2026 το διάστημα 12-15/6/2026.

Το SMTDA 2026 (Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference) επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στοχαστικής μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Η θεματολογία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως στοχαστικές διεργασίες, στατιστική συμπερασματολογία,

Bayesian ανάλυση, ανάλυση σύνθετων δεδομένων, εξόρυξη δεδομένων και κειμένου, μηχανική μάθηση, νευρωνικά δίκτυα, ασαφείς και γενετικούς αλγορίθμους, καθώς και μεθόδους προσομοίωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εφαρμογές των μεθόδων αυτών σε τομείς όπως η μηχανική, η οικονομία, η χρηματοοικονομική, η εφοδιαστική αλυσίδα, η διοίκηση επιχειρήσεων, το περιβάλλον, η βιοτεχνολογία και η ιατρική.

Το CHAOS 2026 περιλαμβάνει θέματα μη γραμμικής ανάλυσης και μοντελοποίησης (Non Linear Analysis and Modeling). Τα συνέδρια αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες πληροφορικής πραγματοποιούνται με υβριδικό τρόπο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα φυσικής παρουσίας αλλά και εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Αναλυτικές Πληροφορίες συνεδρίου SMTDA 2026: http://www.smtda.net/smtda2026.html

Πρόγραμμα συνεδρίου SMTDA 2026: http://www.smtda.net/images/SMTDA_2026_Program_LINKS.pdf

Αναλυτικές Πληροφορίες/Πρόγραμμα CHAOS 2026 : http://cmsim.org/