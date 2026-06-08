Ηράκλειο:Ισχυρό το μήνυμα της ημερίδας για «Το μέλλον της αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και της βιώσιμης κινητικότητας» από την ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.

Παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου και Προέδρου της ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. Αλέξη Καλοκαιρινού οι εργασίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GARDEN

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ανοικτή ημερίδα με θέμα «Το μέλλον της αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και της βιώσιμης κινητικότητας», που διοργάνωσε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. (Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GARDEN (Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area) του προγράμματος Interreg Euro-MED την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 στην Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» του δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου και Πρόεδρος της ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. Αλέξης Καλοκαιρινός υποδέχθηκε τους μαθητές του 6ου και 44ου Δημοτικού Σχολείου που συμμετείχαν στο διαδραστικό εργαστήριο με επίκεντρο τη βιώσιμη διατροφή, το περιβάλλον και τις πράσινες μεταφορές.

Στην τοποθέτηση του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε στους μαθητές και στις μαθήτριες για την σημασία του προγράμματος GARDEN το οποίο όπως τόνισε, εκτός των άλλων, ανοίγει νέες προοπτικές για το Δήμο προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των δράσεων για την πράσινη μετάβαση. Αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις προσβασιμότητας και μετακίνησης που υπάρχουν στην πόλη,

στα οφέλη της ηλεκτρικής μετακίνησης η οποία είναι γρήγορη, οικονομική και ωφέλιμη για το περιβάλλον, καθώς και στη δύναμη της συνεργασίας: «Το μαζί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί και να γίνονται καλύτερα από ότι θα γινόταν αν ο

καθένας έκανε μόνος του ότι έπρεπε». Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρίας ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ και απευθυνόμενος στα παιδιά, είπε: «Εσείς που τελειώνετε το Δημοτικό, όταν θα μεγαλώσετε θα είστε πολύ πιο έτοιμοι για να κάνετε καλύτερα πράγματα. Εσείς θα πάρετε το μέλλον στα χέρια σας και πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε καλύτερα. Αλλά όσο και εμείς μπορούμε, προχωρούμε σε δράσεις όπως αυτή του προγράμματος GARDEN που μας βάζει και νέες ιδέες».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νέας Γενιάς Αντώνης Περυσινάκης, με τη σειρά του, υπογράμμισε τη σημασία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των νέων γενεών και του ενεργού ρόλου της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Η εκδήλωση ανέδειξε τις σύγχρονες προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις πόλεις μέσα από τη βιώσιμη κινητικότητα, την ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων διανομής τροφίμων, φέρνοντας σε διάλογο εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αγοράς, της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το διαδραστικό εργαστήριο «Οι περιπέτειες των ηρώων της τροφής: μια ιστορία αλλαγής», μέσα από το οποίο οι μαθητές γνώρισαν με δημιουργικό τρόπο τις έννοιες της βιώσιμης κατανάλωσης, της μείωσης των αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο ηλεκτρικό όχημα που προμηθεύτηκε η Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου GARDEN, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μια καινοτόμο λύση βιώσιμων μεταφορών.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου GARDEN, καθώς και η πιλοτική δράση που υλοποιείται στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις εφαρμογές ηλεκτροκίνησης στην αστική εφοδιαστική,

τις προοπτικές των πράσινων διανομών, τις σύγχρονες προκλήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και τις καλές πρακτικές που αναπτύσσονται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. Αξίζει να σημειωθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις μετρήσεις που διενεργήθηκαν στους τέσσερις μήνες της εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης στην Κεντρική Αγορά Ηρακλείου, πιο αναλυτικά:

•Περιβαλλοντικά οφέλη: 96% μείωση εκπομπών CO2,eq, 100% μείωση NOx και PM, εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών CO2,eq :13.04 tn CO2,eq

•Οικονομικό όφελος: 93% μείωση κόστους καυσίμου, εκτιμώμενη ετήσια κόστους καυσίμου: 7640 EUR ετησίως

•Μείωση θορύβου, ιδιαίτερα σε χαμηλές ταχύτητες (70-80 dB έναντι ~ 0 dB)

Εισηγητές στην ημερίδα ήταν η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. Μαριάννα Δημητρίου, ο Ειδικός Συνεργάτης της ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. Οικονομολόγος Msc Γιώργος Σαρρής, η Συγκοινωνιολόγος-Msc Πολεοδόμος Μαρία Σίτη,

το στέλεχος των super market Χαλκιαδάκης Μαρία Καραμπίνη καθώς και ο Μηχανολόγος Μηχανικός, Περιφερειακός Διευθυντής MES Energy Δημήτρης Τζιρίτας. Υπεύθυνη για την διοργάνωση του εργαστήριου «Οι περιπέτειες των ηρώων τη τροφής: μια ιστορία αλλαγής» για τους μαθητές ήταν η εκπαιδευτικός του 44ου Δ.Σ. Χαρά Καρύδη.

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος της συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων, επιστημονικών φορέων και επαγγελματιών της αγοράς για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό μοντέλο μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησης, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω καινοτόμων πρακτικών logistics.

Η Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. ευχαριστεί θερμά όλους τους ομιλητές, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων καθώς και τους πολίτες που συμμετείχαν στην εκδήλωση και συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Λίγα λόγια για το έργο GARDEN

Το έργο GARDEN (Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area) υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro-MED και στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα αγροδιατροφικών προϊόντων, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τη βελτιστοποίηση των διαδρομών μεταφοράς και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στις πόλεις της Μεσογείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο GARDEN, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

👉 https://garden.interreg-euro-med.eu/