ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή και του πεζοδρομημένου τμήματος της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Παραδίδεται σε κυκλοφορία την Τρίτη 9/6 μετά τις 10:00

Ένας σημαντικός δρόμος για το κέντρο του Ηρακλείου, η Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, παραδίδεται ξανά προς χρήση την Τρίτη 9/6, μετά τις 10:00, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, ανακατασκευής και αναβάθμισή του από το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, ικανοποιώντας ένα πολύχρονο αίτημα κατοίκων και διερχόμενων οδηγών.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η ολική αντικατάσταση της πλακόστρωσης με κυβόλιθους, του δικτύου απορροής ομβρίων και της τοποθέτησης νέων σχαρών σε όλο το μήκος του δρόμου. Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα με αυτό το έργο, πραγματοποιήθηκε και ολική αντικατάσταση της ασφάλτου στη συνέχεια της οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, από τη συμβολή με την οδό Σινά (τέλος των κυβόλιθων) μέχρι την οδό Αγίου Μηνά, καθώς και σε τμήμα της οδού Τομπάζη από τη συμβολή της με την οδό Μονής Καρδιωτίσσης μέχρι τη συμβολή με την οδό Ταξιάρχου Μαρκοπούλου.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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