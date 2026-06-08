Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Άκρως επιτυχημένη η μεγάλη γιορτή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών, εκπαιδευτικών, γονέων και επισκεπτών από ολόκληρη την Κρήτη, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου το Φεστιβάλ MRC Junior Ηράκλειο 2026, η μεγάλη γιορτή της εκπαιδευτικής ρομποτικής που ανέδειξε τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτομία των παιδιών που διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (HE-RO), με τη συνδιοργάνωση της Robotics4Kids και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Μαθητές από το προνήπιο, το νηπιαγωγείο και όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, γνώρισαν από κοντά τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου γέμισε με παιδικά χαμόγελα, ενθουσιασμό και πρωτότυπες κατασκευές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης και δημιουργικής έκφρασης.

Το Φεστιβάλ προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους επισκεπτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις δράσεις των ομάδων και να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η εκπαιδευτική ρομποτική στη σύγχρονη μαθησιακή διαδικασία.

Τον χώρο της διοργάνωσης επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για τις δράσεις και συνομίλησε με διοργανωτές, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το «παρών» έδωσαν επίσης οι βουλευτές του Νομού Ηρακλείου,

Φραγκίσκος Παρασύρης και Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, η Αντιπεριφερειάρχης Ελένη Μαράκη, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Μανώλης Αλεξάκης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου Μανώλης Μπελαδάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος πολιτών.

Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας παρευρέθηκαν και απένειμαν επαίνους στα παιδιά, ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Συμιανάκης, Μανώλης Κουρλετάκης, Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Μανώλης Ζαμπουλάκης, Γρηγόρης Καλογερίδης, Γιώργος Κουτσαντωνάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης καθώς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας και Αθλητισμού Στέφανος Ψυλλάκης.

«Η παιδεία και η εκπαίδευση αποτελούν διαχρονικά τη σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον της κοινωνίας μας καθώς ανοίγουν νέους δρόμους, και αποτελούν το πιο ουσιαστικό αντίδοτο απέναντι σε πολλά από τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η εκπαιδευτική ρομποτική εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τη σύνδεση της γνώσης με την καινοτομία και την τεχνολογία.

Μέσα από τέτοιες δράσεις, τα παιδιά αναπτύσσουν τη δημιουργική τους σκέψη, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει ο σύγχρονος ψηφιακός κόσμος. Ως Δήμος Μινώα Πεδιάδας στηρίζουμε έμπρακτα πρωτοβουλίες που

καλλιεργούν δεξιότητες του μέλλοντος και δίνουν στα παιδιά μας τα κατάλληλα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας που εξελίσσεται διαρκώς. Συγχαίρουμε τους διοργανωτές, τους εκπαιδευτικούς, τους εθελοντές, τους γονείς και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν στη διοργάνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.